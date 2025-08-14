Taylor Swift: VÖ-Termin und Cover von THE LIFE OF A SHOWGIRL

Taylor Swift hat wieder volle Kontrolle über ihre Master-Recordings

An der Seite ihres Partners Travis Kelce verriet die Sängerin Details zum anstehenden Album. Auch die Tracklist ist schon bekannt.

Die Vermutungen und Spekulationen haben ein Ende: Taylor Swift hat inzwischen offiziell das Veröffentlichungsdatum ihres neuen Albums bekanntgemacht.

Am 3. Oktober erscheint ihre zwölfte LP mit dem Namen THE LIFE OF A SHOWGIRL. Das teilt die Sängerin nicht nur auf ihren Social-Media-Accounts, sondern auch im Podcast „New Heights“ von und mit Travis und Jason Kelce mit. Zuvor hatten Fans verschiedene Theorien aufgestellt, wann das neue Album des Popstars erscheinen könnte.

Während ihres Special-Guest-Auftritts im Podcast der beiden Kelce-Brüder zieht Taylor Swift die Schallplatte des neuen Albums aus einem mintfarbenen Plattenkoffer mit orangener Aufschrift. Das sah man bereits in einem zuvor veröffentlichten Teaser-Clip in den Sozialen Medien.

So sieht das Cover von THE LIFE OF A SHOWGIRL aus

In diesem war das Albumcover jedoch noch unkenntlich gemacht. In der mittlerweile veröffentlichten Podcast-Folge enthüllt Taylor Swift nun das Cover-Artwork zu THE LIFE OF A SHOWGIRL in voller Pracht: Zu sehen ist die Sängerin in einem mit Glitzersteinen besetzten Outfit.

Ihr Blick auf dem Cover ist dabei direkt in die Kamera gerichtet, während sie in einem türkisfarbenen Wasserbecken liegt. Auch auf Instagram teilt sie das Artwork mit ihren Fans.

Zusammenarbeit mit alten Bekannten

In der Beschreibung des Beitrags schreibt sie: „Und Baby, so ist das Showbusiness nun mal. Neues Album THE LIFE OF A SHOWGIRL. Erscheint am 3. Oktober ❤️‍🔥“

Außerdem bestätigt Swift die kursierenden Vermutungen, dass das Album von dem schwedischen Produzenten-Team Max Martin und Shellback produziert wird. Auch das geht aus dem Instagram-Post hervor. Gemeinsam mit den beiden Schweden arbeitete die Sängerin bereits an Erfolgsalben wie RED und 1989.

Taylor Swift im Duett mit Sabrina Carpenter

Auch die offizielle Tracklist von THE LIFE OF A SHOWGIRL zeigte Taylor Swift in den sozialen Medien. Fans dürfen sich auf zwölf brandneue Tracks freuen, darunter unter anderem ein Song mit dem Titel des Albums „The Life of a Showgirl“. Hier wird Swift nicht alleine zu hören sein – Popstar Sabrina Carpenter ist als Feature dabei. Das hatten Fans zuvor bereits gehofft und vermutet.

Die beiden Sängerinnen standen bei Taylor Swifts rekordbrechender „Eras Tour“ bereits gemeinsam auf der Bühne. Einen Song zusammen gab es bisher allerdings noch nicht.

Die komplette Tracklist