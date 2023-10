Taylor Swift veröffentlicht 1989 (TAYLOR’S VERSION)

Das neu aufgenommene 2014er Album beinhaltet neben den altbekannten Songs auch fünf neue Tracks.

Nach FEARLESS, SPEAK NOW und RED veröffentlicht Taylor Swift nun auch ihr fünftes Studioalbum 1989 in neu aufgenommener Version. Neben altbekannten Hits enthält 1989 (TAYLOR’S VERSION) fünf weitere unveröffentlichte Tracks aus dem „The Vault“-Archiv der Sängerin.

„Mein Name ist Taylor und ich wurde 1989 geboren“, kündigt die Musikerin auf Instagram ganz simpel ihre neue Version des 2014er Werks an. Das Album markierte nicht nur ihren Übergang von Country- zu Pop-Musik, es war außerdem jenes, das Swift zu dem rekordbrechenden Star machte, der sie heute ist. Mit Hits wie „Blank Space“, „Shake It Off“ und „Style“ stürmte die Musikerin die Charts. Die Platte erhielt zehn Grammy-Nominierungen und wurde für das Album des Jahres, das beste Pop-Album und das beste Musikvideo für die Single-Auskopplung „Bad Blood“ nominiert. 1989 belegte Platz eins der Billboard 200 und verbrachte sein gesamtes erstes Jahr in den Top Ten.

„Das Album 1989 hat mein Leben auf unzählige Arten verändert. Um ganz ehrlich zu sein, ist das meine liebste Neuaufnahme, die ich je gemacht habe, denn die 5 From The Vault-Tracks sind einfach der Wahnsinn. Ich kann nicht glauben, dass sie jemals zurückgelassen wurden. Aber nicht für lange!“, schrieb Swift am 10. August auf Instagram, als sie auch das Albumcover enthüllte. Zu den ursprünglichen 13 Songs – bzw. 16 in der Deluxe-Version – wurden die Lieder „Slut!“, „Say Don’t Go“, „Now That We Don’t Talk“, „Suburban Legends“ und „Is It Over Now?“ hinzugefügt. Ein weiterer Track „Sweeter Than Fiction“ ist exklusiv bei dem US-amerikanischen Supermarkt Target erhältlich. Das Album gibt es außerdem sowohl auf Kassette als auch hellblauem Vinyl und mehreren farbigen CDs.

Hintergrund der Neuveröffentlichungen

2019 bestätigte Taylor Swift erstmals, dass sie ihr Songbook neu aufnehmen würde, um die Urheberrechte an ihrer Musik zurückzugewinnen, nachdem Scooter Braun Big Machine Records ihren Katalog an Master-Aufnahmen erworben hatte. Die Klammer (TAYLOR’S VERSION) kennzeichnet somit die Alben, die der Musikerin selbst gehören. Nur ihr Debütalbum TAYLOR SWIFT (2006) und ihre 2017er Platte REPUTATION sind bisher noch nicht neu veröffentlicht worden.

Taylor Swift führt Finalist:innen bei Billboard Music Awards 2023 an

Bei den diesjährigen Billboard Music Awards (BBMAs), die am 19. November stattfinden werden, ist Taylor Swift unter den Finalist:innen in 20 Kategorien – darunter Top Artist, Top Hot 100 Songwriter, Top Country Artist und Top Streaming Songs Artist. Die Sängerin, die momentan mit insgesamt 29 Gewinnen die weibliche Künstlerin mit den meisten BBMAs aller Zeiten ist, könnte dabei sogar Drake überholen, der mit insgesamt 34 BBMAs die Führung übernimmt. Swift könnte außerdem Drakes Rekord für die meisten gewonnenen Billboard Music Awards an einem Abend brechen. Der kanadische Rapper erhielt 2017 13 Auszeichnungen bei der Show.

Seht hier das Lyrik Video zu „Say Don’t Go“ – einem bisher unveröffentlichten Track des Albums:

Die ganze Tracklist von 1989 (TAYLOR’S VERSION):

01. Welcome to New York (Taylor’s Version)

02. Blank Space (Taylor’s Version)

03. Style (Taylor’s Version)

04. Out of the Woods (Taylor’s Version)

05. All You Had to Do Was Stay (Taylor’s Version)

06. Shake It Off (Taylor’s Version)

07. I Wish You Would (Taylor’s Version)

08. Bad Blood (Taylor’s Version)

09. Wildest Dreams (Taylor’s Version)

10. How to Get the Girl (Taylor’s Version)

11. This Love (Taylor’s Version)

12. I Know Places (Taylor’s Version)

13. Clean (Taylor’s Version)

14. Wonderland (Taylor’s Version)

15. You Are in Love (Taylor’s Version)

16. New Romantics (Taylor’s Version)

17. Slut! (Taylor’s Version) (From the Vault)

18. Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault)

19. Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault)

20. Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault)

21. Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)