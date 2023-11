Taylor Swift teilt überraschend „You’re Losing Me (From The Vault)“

So bedankt sich Taylor Swift für ihre Pole Position als Top-Künstlerin auf Spotify im Jahr 2023.

Taylor Swift hat überraschend den Song „You’re Losing Me (From The Vault)“ auf Spotify veröffentlicht. Das hat sie angekündigt, nachdem sie zur „Top-Künstlerin des Jahres 2023“ auf der Streaming-Plattform ernannt wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Pop-Ikone teilte die Nachricht über ihre offizielle X-Seite und verkündeet dort nicht nur ihre neueste Auszeichnung, sondern informierte ihre Fans auch darüber, dass der Track aus dem sogenannten „Vault“ nun auf der Plattform verfügbar ist.

Taylor Swift bedankt sich für ihre Ehrung mit einem Lied für die Fans

Zudem schrieb sie: „Um ehrlich zu sein, ist das unrealistisch?? Ich wollte nur allen danken, die in diesem Jahr meine Musik gehört haben, überall auf der Welt. Die Ernennung zur Top-Künstlerin auf Spotify im Jahr 2023 ist wirklich das beste Geburtstags-/Feiertagsgeschenk, das ihr mir machen konntet.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über „You‘re Losing Me“

Sie fuhr fort: „Wir hatten in diesem Jahr wirklich den Spaß unseres Lebens auf Tour, und jetzt das. Ernsthaft? Also, ich habe darüber nachgedacht, wie ich mich bei euch bedanken kann, und viele von euch haben mich gebeten, ,You’re Losing Me (From The Vault)‘ als Stream zu veröffentlichen … also hier ist es! Ihr könnt es jetzt endlich ÜBERALL hören.“

„You’re Losing Me“ ist Swifts neueste Veröffentlichung aus dem „Vault“ – eine Sammlung von Songs, die es nicht auf ihre offiziellen Studioalben aus den verschiedenen Ären geschafft haben. Der Song wurde in Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Frontmann von Bleachers, Jack Antonoff, geschrieben und wurde ursprünglich im Mai 2022 exklusiv auf der „Late Night Edition“ von Swifts Album MIDNIGHTS veröffentlicht.