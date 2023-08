The 1975: Deutschland-Konzerte für 2024 angekündigt

Mit ihrer Tour „Still... At Their Very Best“ kommt die Band im März 2024 in fünf deutsche Städte.

2024 kommen The 1975 auch nach Deutschland. Das kündigt die Band um Matty Healy nun mit den Europa-Daten ihrer „Still… At Their Very Best“-Tour an. Hamburg bildet dabei den deutschlandweiten Auftakt am 5. März 2024. Berlin, München und Frankfurt folgen, bis die britische Band dann am 22. März im Kölner Palladium den Abschluss ihrer Europa-Tour feiern wird. Der Name der Tour spielt auf die Entwicklung der Gruppe an, wie der mittlerweile 34-jährige Frontsänger erklärt.

Zuletzt spielten The 1975 am 26. August auf dem Reading Festival in England. Sie traten als Ersatz für Lewis Capaldi auf, der vorerst Rücksicht auf seine Gesundheit nehmen möchte und sich deshalb von jeglichen Live-Auftritte zurückzog. Dort teaserte die Band bereits mit einigen Plakaten ihre Europa-Tournee an.

The 1975s aktuelle Platte BEING FUNNY IN A FOREIGN LANGUAGE erschien im Oktober 2022 und stellte ihr fünftes Studioalbum dar. Zum zehnjährigen Jubiläum will die Band außerdem ihr Debütalbum THE 1975 auf Vinyl neu auflegen.

Alle Konzert-Termine in Deutschland:

05.03.2024: Hamburg, Barclays Arena

12.03.2024: Berlin, Verti Music Hall

18.03.2024: München, Zenith

21.03.2024: Frankfurt, Jahrhunderthalle

22.03.2024: Köln, Palladium

Hier gibt es Tickets für die Tour.