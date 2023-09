The 1975: Matty Healy will nach Tour erst mal Konzert-Pause machen

Healy dazu: „Nach dieser Tournee werden wir auf unbestimmte Zeit eine Pause mit Shows einlegen.“

Bei ihrem Auftritt in Sacramento kündigte Sänger Matty Healy an, dass die Band nach der aktuellen „Still… At Their Very Best“-Tour eine Konzert-Auszeit machen wird. Der The-1975-Frontmann erklärte zum Ende des Gigs: „Es ist wunderbar, dass ihr alle hier seid. Nach dieser Tournee werden wir auf unbestimmte Zeit eine Pause mit Shows einlegen, deshalb ist es wunderbar, dass ihr heute Abend bei uns seid. Vielen Dank euch.“

The 1975 haben erst kürzlich „Still… At Their Very Best“-Termine für Europa angemeldet. In Deutschland hat man fünf Mal die Möglichkeit, die Band live zu sehen.

Alle Konzert-Termine in Deutschland im Überblick:

05.03.2024: Hamburg, Barclays Arena

12.03.2024: Berlin, Mercedes-Benz-Arena

18.03.2024: München, Zenith

21.03.2024: Frankfurt, Jahrhunderthalle

22.03.2024: Köln, Palladium

The 1975s aktuelle, fünfte Platte BEING FUNNY IN A FOREIGN LANGUAGE erschien im Oktober 2022. Zum zehnjährigen Jubiläum hat die Band außerdem kürzlich ihr selbstbetiteltes Debütalbum THE 1975 auf Vinyl neu auflegen lassen.

Dem aktuellen Album gab ME-Autor André Boße fünf von sechs möglichen Sternen und schrieb dazu: „Großer Pop, der immer noch extrem vielfältig, aber endlich auch konzentriert ist.“ Das gesamte Review könnt ihr hier lesen.

