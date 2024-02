„Supernatural“-Darsteller Chris Gauthier ist tot

Der Schauspieler ist überraschend im Alter von 48 Jahren gestorben.

Chris Gauthier ist tot. Der Mime war für seine Rollen in Science-Fiction-Serien wie „Supernatural“, „Smallville“ und „Once Upon A Time“ bekannt. Nun wurde bestätigt, dass er am 23. Februar im Alter von 48 Jahren verstorben ist.

„Sein Verlust wird nicht nur von seinen Fans gefühlt, sondern auch von denjenigen, die das Glück hatten, ihn persönlich zu kennen“, heißt es vom Sprecher des Schauspielers gegenüber „TVline“. Die Todesursache ist laut seines Managers „eine kurze Krankheit“ gewesen. Diese kam auch für Freund:innen und Familie unerwartet. Gauthier hinterlässt seine Frau Erin und seine zwei Söhne Ben und Sebastian.

Serien-Kollegen gedenken dem Schauspieler

Colin O’Donoghue hat seinem ehemaligen „Once Upon A Time“-Kollegen einen Instagram-Beitrag gewidmet. „Ruhe in Frieden, Chris. Mein Herz ist gebrochen. Meine Liebe und Gedanken gehen raus an Erin und die Kinder. Du wirst vermisst, Bruder. Du warst der wahre Kapitän“, schreibt er.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Showrunner von „Once Upon A Time“, Adam Horowitz, schloss sich auf X den Worten von O’Donoghue an: „Wir sind so traurig, vom Tod von Chris Gauthier zu hören. So ein freundlicher, süßer und talentierter Mensch. Du wirst vermisst!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuletzt stand Chris Gauthier für den Weihnachtsfilm „The Christmas House 2“ 2021 vor der Kamera. Sein letzter Gastauftritt in einer Serie war 2017 in „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“, in welcher er für zwei Folgen zu sehen war.