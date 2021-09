The Chainsmokers: Konzert in Düsseldorf verschoben, München wird abgesagt

The Chainsmokers kommen erst 2022 nach Deutschland. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images)

Das New Yorker DJ-Duo The Chainsmokers wird sein für den 13. November geplantes Konzert in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf auf den 02. Mai 2022 verschieben. Dies gaben Vertreter*innen der Künstler in einer Pressemitteilung bekannt. Bereits gekaufte Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.

Zudem wird es im Rahmen der Chainsmokers-Welttournee zusätzliche Konzerte in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart geben. Das Münchner Konzert, welches am 14. November stattfinden sollte, musste ebenfalls abgesagt werden. In der bayrischen Landeshauptstadt war es jedoch nicht möglich, einen Nachholtermin zu finden.

The Chainsmokers gelten mittlerweile zu den bestbezahlten DJs der Welt. Zu ihren Shows zieht es oft tausende Fans. Regelmäßig veröffentlicht das Duo neue Stücke – sowohl Song-Auskopplungen aus seinen bisherigen Alben wie „Memories… Do Not Open“ (2017), „Sick Boy“ (2018) und „World War Joy“ (2019), als auch unabhängige Tracks. Nicht selten finden sich darauf auch prominente Features.

The Chainsmokers auf Europa-Tour 2022 – die Termine

20.04.2022 Hamburg, Barclays Arena

30.04.2022 Frankfurt, Festhalle

02.05.2022 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle (verlegt vom 13.11.21)

04.05.2022 Stuttgart, Schleyerhalle

Das für den 14. November 2021 geplante Konzert in München wurde ersatzlos abgesagt.