The Cure in Berlin: Tickets, Zeiten & Anfahrt zur Parkbühne Wuhlheide

The Cure spielen am 10., 11. und 12. Juli in der Parkbühne Wuhlheide – hier alle Infos zu den ausverkauften Konzerten.

Nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal spielen The Cure in Berlin. Die Band um Robert Smith tritt am 10., 11. und 12. Juli auf der Parkbühne Wuhlheide auf.

Sie galten einst gegen ihren Willen als Pioniere des Goth-Rock-Genres. Nun schaffen es Songs wie „Friday I’m in Love“ auf die Nostalgie-Pop-Playlists der heutigen Generation und laufen dort weiter auf Dauerschleife. Wir haben alle Infos den drei The-Cure-Gigs in der deutschen Hauptstadt zusammengetragen.

Tickets

Die Nachfrage scheint sogar über das dreifache Abendprogramm hinauszuwachsen: Alle Konzerte sind bereits ausverkauft. Auch sämtliche verifizierte ReSale-Plattformen wie Eventims FanSale sind wie leergefegt. Chancen auf spontane Tickets stehen also schlecht.

Zeiten und Support

Die Zeiten für Freitag (10. Juli) und Samstag (11. Juli) sind gleich: Um 17 Uhr startet der Einlass, Showstart ist um 18.15 Uhr.

Zunächst werden Just Mustard auftreten. Danach folgt der Gig von The Twilight Sad – und im Anschluss werden The Cure die Bühne betreten.

Beim Zusatzkonzert am Sonntag (12. Juli) verschieben sich alle Zeiten etwas nach vorne: Der Einlass beginnt bereits um 16 Uhr, das musikalische Programm um 17.15 Uhr.

Anfahrt

Die offizielle Adresse zur Anfahrt lautet: Parkbühne Wuhlheide, Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide, 12459 Berlin.

Die Parkbühne Wuhlheide warnt alle Autofahrer:innen im Voraus: Rund um die Event-Location stehen nur wenige Parkplätze entlang der Straße „An der Wuhlheide“ zur Verfügung.

Die Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet mehrere Verbindungen: Die S-Bahn S3 in Richtung Erkner fährt bis Bahnhof Wuhlheide, der circa 12 Minuten Fußweg vom Konzert entfernt ist. Die Tramlinien 27, 60, 61 und 67 bringen Konzertbesucher:innen zur Haltestelle „Freizeit und Erholungszentrum“. Zusätzlich verkehren Sonderfahrten vom S-Bahnhof Schöneweide mit der Kennzeichnung „E“ der Linien 60E und 67E.

Personalisierte Tickets für die Parkbühne gelten in der Regel auch als Öffi-Ticket zur An- und Abreise ab zwei Stunden vor Einlass und bis 3 Uhr am Folgetag.

Setlist

Welche ihrer ikonischen Songs werden The Cure spielen? Zum Vorbild könnte die Setlist ihres Open-Air-Konzerts am 26. Juni in Dublin genommen werden.

Plainsong

Pictures of You

High

A Night Like This

Lovesong

Trust

Burn

Fascination Street

alt.end

Push

In Between Days

Just Like Heaven

Treasure

Want

Play for Today

A Forest

From the Edge of the Deep Green Sea

Prayers for Rain

Disintegration

Zugabe:

Lullaby

Hot Hot Hot!!!

Wrong Number

The Walk

The Lovecats

Friday I’m in Love

Close to Me

Why Can’t I Be You?

Boys Don’t Cry