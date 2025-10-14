The Cure: Dritte Berlin-Show für den 12. Juli 2026 angekündet – hier Info zu den Tickets

Nova Rock 2026: The Cure, Iron Maiden & Volbeat mit dabei

Dass Robert Smith mit Band am 10. und 11. Juli in der Hauptstadt auftreten, war bereits bekannt. Nun wurde eine weitere Show eingeplant.

„Wegen der großen Nachfrage bei den Pre-Sale-Tickets, wurde eine dritte Show in der Berliner Wuhlheide für den 12. Juli 2026 hinzugefügt“, heißt es auf dem Instagram-Kanal von The Cure. Nachdem also schon zwei Konzerte für die beiden vorherigen Tage angekündigt wurden, geht der The-Cure-Konzertmarathon weiter.

Dann beginnt der Vorverkauf

Wie so üblich bei Robert Smith und seiner Band wurde die Nachricht auf Instagram in Versalien den Follower:innen mitgeteilt. Hinzu kam die Info, dass die Pre-Sale-Tickets ab Mittwoch, 15. Oktober, erhältlich wären. Die Details dazu gibt es auf der Cure-Website.

In der Kommentarspalte zum Insta-Beitrag ist bereits eine rege Diskussion rund um die Ticketpreise entstanden. 180 Euro für FOS (front of stage) empfinden einige als einen zu hohen Preis, ebenso wie 122 Euro für einen Stehplatz. Eine Person schrieb auf Instagram dazu habe sie im Kontrast „2022 60€ gezahlt“.

The Cure live in Deutschland: Tourtermine im Überblick

10. Juli 2026 – Berlin, Wuhlheide

11. Juli 2026 – Berlin, Wuhlheide

12. Juli 2026 – Berlin, Wuhlheide

Das sind die Support-Acts

Alle drei Konzerte werden mit den gleichen zwei Voracts bestritten. Und diese sind alte Bekannte für The-Cure-Fans: The Twilight Sad gibt es live zu erleben und dazu auch noch Just Mustard.