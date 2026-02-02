The Cure gewinnen nach 50 Jahren ihre ersten Grammys!

von 
Robert Smith live

Robert Smith von The Cure live  |  The Cure werden gleich drei Shows im Juli in Berlin spielen – hier alle Infos zu den 2026er Gigs

Foto: Getty Images. Daniel Boczarski. All rights reserved.

Robert Smith und Kollegen setzten sich sogar gegen hochkarätige Konkurrenz in der Kategorie „Best Alternative Performance“ durch.

The Cure haben den Grammy für die beste Alternative Music Performance für „Alone“ gewonnen. Die Single stammt aus ihrem gefeierten Album SONGS OF A LOST WORLD, das auch als bestes Alternative Album ausgezeichnet wurde.

Die Briten setzten sich dabei gegen Bon Iver („Everything Is Peaceful Love“), Hayley Williams („Parachute“), Turnstile („Seein’ Stars“) und Wet Leg („Mangetout“) durch.

Noch nie zuvor in ihrer 50 Jahre währenden Karriere bekamen The Cure auch nur einen Grammy, und nun an einem Abend gleich zwei. Zuvor gab es für die legendäre Band nur zwei Nominierungen – für „Wish“ (1992) und „Bloodflowers“ (2001).

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Bad Bunny nimmt den Grammy für das Album des Jahres entgegen
Grammys 2026: Bad Bunny schreibt Geschichte – alle Gewinner
von Marc Vetter
Ozzy Osbourne
Slash, Post Malone und Stars ehren Ozzy Osbourne bei den Grammys
von Paul Hofrath

The Cure dankbar für erste Grammys

„Simon, Jason, Roger, Reeves und ich möchten den Grammys für diese wunderbare Auszeichnung danken“, schrieb Sänger Robert Smith in einer Erklärung, die auf der Bühne verlesen wurde, dann auch stolz. „Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen Preis zu erhalten. Wir möchten auch allen danken, die an der Entstehung unserer Single „Songs of a Lost World“ mitgewirkt haben.“

Die Grammys wurden am Sonntag (01. Februar) in Los Angeles in insgesamt 96 Kategorien verliehen. Zu den großen Gewinnern zählen Kendrick Lamar mit fünf Trophäen, Bad Bunny (unter anderem Bestes Album), Billie Eilis (Bester Song) und Lady Gaga (unter anderem Bestes Pop-Vocal-Album).

Marc Vetter schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Grammys 2026 the cure Grammys
Artikel Teilen