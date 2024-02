The Cure kündigen Neuauflage ihres Live-Albums PARIS an

Darauf enthalten sind zwei bisher unveröffentlichte Songs – einen gibt's bereits vorab im Stream.

2023 ist das Live-Album PARIS von The Cure bereits 30 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum hat sich die Band zum Anlass genommen, um ihre Erfolgsplatte neu aufzulegen. Der Tonträger kommt am 22. März auf den Markt und hat als Überraschung die bisher unveröffentlichten Tracks „Shake Dog Shake“ und „Hot Hot Hot!!!“ dabei.

Eine Neuauflage nach der anderen

PARIS ist das zweite von zwei Live-Alben, das auf der 1992er-Tournee von The Cure aufgenommen wurde. Das erste Live-Album, WISH, wurde 2022 bereits neu veröffentlicht. Auf Instagram gibt die Gruppe bekannt, dass ihr Werk sowohl als CD als auch als Doppel-LP erhältlich sein wird.

Den Song „Shake Dog Shake“, der auch auf dem Re-Release dabei sein wird, haben The Cure bereits am 9. Februar vorab auf allen gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Hört hier in den Track live aus dem Pariser Zenith rein:

Was wurde aus SONGS OF A LOST WORLD?

Innerhalb weniger Jahre ist es schon die zweite Neuauflage von The Cure, obwohl sie eigentlich was ganz anderes angekündigt hatten. Schon lange haben sie eine gänzlich neue Platte mit dem Namen SONGS OF A LOST WORLD aufgenommen, für die es allerdings noch kein Release-Datum gibt. Einige unveröffentlichte Songs hat die Gruppe rund um Robert Smith bereits live während ihrer „Shows of a Lost World“-Tour performt.