The Cure: Robert Smith widmet seiner Ehefrau live „Plainsong“ (Video)

Er drehte sich extra vom Publikum weg, sodass er das Stück einzig für Ehefrau Mary Poole performte.

Dass Robert Smith ein Romantiker ist, dürfte spätestens seit „Friday, I’m In Love“ (1992) bekannt sein. Damit eroberte der Sänger von The Cure nicht nur die Spitzenränge der Charts, sondern auch die Herzen von Musikliebhaber:innen. Das Herz seiner Frau Mary Poole hatte er damals bereits sicher. 1988 heirateten die beiden. Bei einem Konzert in Los Angeles kam es zu einem seltenen öffentlichen Moment zwischen den Eheleuten: Smith sang seiner Frau am Bühnenrand bei „Plainsong“ direkt zu, blickte ihr in die Augen. Ein Konzertgänger filmte den Augenblick.

Er schrieb dazu: „Es war schon großartig, jemanden persönlich zu sehen, der mir in meiner Jugend und bis heute, Jahrzehnte später, geholfen hat, mit so vielen Dingen klarzukommen. Aber dann zu sehen, zu wissen, was ein echter Mensch Roberts Smith zu sein scheint, sich dann umzudrehen und seiner Frau abseits der Bühne etwas vorzusingen, war einfach unglaublich!“

„Plainsong“ für Mary Poole live:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bei dem Video-Ausschnitt handelt es sich um ein Konzert von The Cure in der Hollywood Bowl in Los Angeles, welches am 24. Mai stattgefunden hat. Es zeigt Robert Smith beim Performen des Songs „Plainsong“ aus ihrem Album DISINTEGRATION aus dem Jahr 1989. Am Ende des Liedes dreht er sich seiner Gattin Mary Poole zu, die den Gig am Bühnenrand verfolgt, um ihr die letzte Strophe zu widmen.

Sometimes you make me feel

Like I’m living at the edge of the world

Like I’m living at the edge of the world

„It’s just the way I smile,“ you said

Robert Smith und Mary Poole sind mittlerweile 45 Jahre verheiratet. Sie kennen sich seit der High School, als sie beide Mitglieder in der Theatergruppe an der St. Wilfrid Comprehensive School in England waren.

Smith widmete Pool zahlreiche Stücke. In „Just Like Heaven“ ist Poole zum Beispiel auch im dazugehörigen Musikvideo von 1987 zu sehen. Zwei Jahre später erschien „Lovesong“, den Smith für sie als Hochzeitsgeschenk schrieb.