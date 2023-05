Video: The Cure graben für Amerika-Tour echte Perlen aus

Die Band um Robert Smith spielte „A Thousand Hours“ und sogar „Six Different Ways“ live.

The Cure starteten am Mittwoch (10. Mai) ihre erste Nordamerika-Tournee seit sieben Jahren mit einem Auftritt im Smoothie King Center in New Orleans. Die Band um Robert Smith brachte insgesamt 29 Lieder auf die Bühne, inklusive Songs, die sich auf ihrem kommenden Album SONGS OF A LOST WORLD befinden werden. Das Beste kam jedoch zum Schluss, denn während der Zugabe spielten sie „A Thousand Hours“ von KISS ME, KISS ME, KISS ME sowie „Six Different Ways“ von THE HEAD ON THE DOOR. Beide Songs wurden zum letzten Mal 1987 live gespielt.

Hier gibt es Live-Mitschnitte vom The-Cure-Auftritt zu sehen:

Die gesamte Setlist der Show:

Alone

Pictures of You

A Night Like This

Lovesong

And Nothing Is Forever

The Last Day of Summer

A Fragile Thing

Cold

Burn

Fascination Street

Push

Play for Today

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

Zugabe:

I Can Never Say Goodbye

Want

A Thousand Hours

At Night

A Forest

Zweite Zugabe:

Lullaby

Six Different Ways

The Walk

Friday I’m in Love

Doing the Unstuck

Close to Me

In Between Days

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry

Robert Smith sorgte auch vor der Tour für Aufsehen, unter anderem als er Hunderte von Tickets vom Schwarzmarkt wegfegen ließ.