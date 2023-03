The Cure: Nach Robert Smiths Wutanfall kündigt Ticketmaster Rückerstattungen an

Zwischen Mittwoch (15. März) und dem heutigen Freitag (17. März) konnten Fans Karten für den USA-Abschnitt der „A Lost World“-Tour von The Cure über den „Verified Fan“-Service von Ticketmaster erwerben. Bereits kurz nach Verkaufsstart kam es zu Aufregung in den sozialen Medien, weil die vom Anbieter veranschlagten Bearbeitungs- und Servicegebühren in einigen Fällen die Preise der Karten überstiegen.

the cure deliberately kept ticket prices low and @Ticketmaster was like “lol bet” and charges more in fees than the band is for the actual show pic.twitter.com/Ig0U5Ywcpw — frank costanza’s lawyer (@_carrrmen) March 15, 2023

Robert Smith ist daraufhin mit Ticketmaster ins Gespräch getreten und hat das über seinen Twitter-Account geteilt. Der so erzeugte öffentliche Druck hat dafür gesorgt, dass er am Donnerstag (16. März) verkünden konnte, dass alle Käufer*innen in der niedrigsten Preisklasse (20 Dollar) eine Gebührenrückerstattung von 10 Dollar pro Ticket erhalten sollen. In höheren Preisklassen gibt es jeweils 5 Dollar zurück.

1 OF 2: AFTER FURTHER CONVERSATION, TICKETMASTER HAVE AGREED WITH US THAT MANY OF THE FEES BEING CHARGED ARE UNDULY HIGH, AND AS A GESTURE OF GOODWILL HAVE OFFERED A $10 PER TICKET REFUND TO ALL VERIFIED FAN ACCOUNTS FOR LOWEST TICKET PRICE (‚LTP’) TRANSACTIONS… — ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 16, 2023

Es ist die jüngste Entwicklung innerhalb einer Kampagne der Band, ihre Konzerte für alle Fans bezahlbar halten zu wollen. Neben dem priorisierten Verkauf durch das sichere Verifikationssystem gehören dazu auch die Beschlüsse, weder Premiumpakete anzubieten, noch die Preise von Marktdynamiken bestimmen zu lassen. Beides nannte Smith in einem seiner Tweets, die die Entwicklungen dokumentieren, „an sich schon Prellerei“.

Das Entgegenkommen Ticketmasters ist ein bemerkenswerter Präzedenzfall. Einerseits gibt es immer wieder Vorwürfe, das Unternehmen nutze seine Marktmacht unrechtmäßig aus und gestalte den Ticketverkauf zum Nachteil der Käufer*innen. Andererseits liegen die Servicegebühren im Cure-Fall vermutlich nicht deutlich höher als die für andere Superstars-Shows. Deswegen sticht besonders eine Formulierung ihres Frontmanns hervor: „Ticketmaster stimmen mit uns überein, dass viele der berechneten Zulagen übermäßig hoch sind.“

Am heutigen Freitag (17. März) sollen noch vorhandene Karten in den „General Sale“ gehen. Die „A Lost World“-Tour findet zwischen Ende Mai und Anfang Juli in Nordamerika statt.