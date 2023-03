The Cure: Robert Smith warnt vor Ticketkäufen auf dem Sekundärmarkt

Robert Smith und The Cure haben nach ihrer Ankündigung, dass sie die Preise ihrer „A Lost World“-Tour-Tickets fair und transparent gestalten wollen, mit dem Kampf gegen das Unausweichliche begonnen. Auf einigen Anbieterseiten des Sekundärmarktes sind Tickets für Shows der Band aufgetaucht – für 300 bis 6000 Dollar. Diese Nachricht erreichte offenbar auch die Band, woraufhin Smith am Montag (13. März) twitterte, dass es sich bei den Angeboten um Betrug handele. „Nicht eine*r diese*r Abzocker*innen hat ein echtes Ticket zu verkaufen.“

ALL THE ‚SECONDARY TICKET MARKET‘ SITES SHOWING INSANELY PRICED CURE TICKETS ARE A CON – NOT ONE OF THESE SCAMMERS HAS A GENUINE TICKET FOR SALE – PLEASE DON’T FALL FOR IT – WAIT TO SEE HOW YOU GET ON THROUGH THE OFFICIAL REGISTRATION CHANNEL – X

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 13, 2023