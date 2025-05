The Cure: So klingt der „Warsong“-Remix von Chino Moreno

The Cure und Four Tet veröffentlichen einen gemeinsamen „Alone“-Remix

The Cure haben einen weiteren Track ihrer am 13. Juni erscheinenden Compilation MIXES OF A LOST WORLD veröffentlicht. Auf der Platte finden sich neue Versionen ihres von Kritikern hochgelobten Comeback-Albums SONGS OF A LOST WORLD.

Nachdem bereits Four Tets Remix von „Alone“ und Paul Oakenfolds Remix von „I Can Never Say Goodbye“ erschienen sind, ist nun zu hören, was Deftones-Sänger Chino Moreno mit dem ruppigen „Warsong“ angestellt hat.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Moreno und The Cure zusammenarbeiten: 2023 war Robert Smith bei „Girls Float † Boys Cry“ von Morenos Nebenprojekt ††† zu hören.

The Cure und Dance Music

Auf MIXES OF A LOST WORLD finden sich unter anderem auch Neuinterpretationen von SONGS-OF-A-LOST-WORLD-Liedern von Mogwai, Mura Masa und Orbital. Die Einnahmen, die mit der Veröffentlichung des Projekts zusammenkommen, sollen komplett an „War Child UK“ gespendet werden.

Die Idee für ein Remix-Album entstand eher spontan, als Robert Smith letztes Jahr um Weihnachten herum unaufgefordert gleich mehrere Mix-Versionen der neuen Songs zugesandt bekam.

„The Cure haben eine lange Geschichte mit allen Arten von Tanzmusik, und ich war neugierig, wie das ganze Album in der Neuinterpretation durch andere klingen würde“, so der Sänger in einem Statement. „Diese Neugierde führte zu einer fabelhaften Reise durch alle 8 Songs von 24 wunderbaren Künstlern und Remixern und übertrifft alles, was ich mir erhoffen konnte.“

MIXES OF A LOST WORLD – Tracklist

1. I Can Never Say Goodbye (Paul Oakenfold Cinematic Remix)

2. Endsong (Orbital Remix)

3. Drone:nodrone (Daniel Avery Remix)

4. All I Ever Am (Meera Remix)

5. A Fragile Thing (âme Remix)

6. And Nothing is Forever (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

7. Warsong (Daybreakers Remix)

8. Alone (Four Tet Remix)

CD2