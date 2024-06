„The Garfield Movie“ schlägt „Furiosa“ am zweiten Wochenende

„The Garfield Movie“ und „Furiosa: A Mad Max Saga“ im weiteren Kampf um die Kinochart-Pole-Position.

„The Garfield Movie“ gegen „Furiosa: A Mad Max Saga“, Runde 2. Nachdem die beiden sehr unterschiedlichen Filme in den USA am gleichen Wochenende anliefen, sind die Erlöse in der zweiten Woche nach Kinostart umgekehrt.

„The Garfield Movie“ erzielt 14 Millionen US-Dollar an einem Wochenende

Am ersten Wochenende erreichte der postapokalyptische Actioner die Spitze der US-Kinocharts. In Woche zwei sind die Erlöse weniger knapp und „The Garfield Movie“ (deutsch: „Garfield: Eine extra Portion Abenteuer“) zog eindeutig an „Furiosa: A Mad Max Saga“ vorbei – der nur den dritten Platz erreichte. „The Garfield Movie“ spielte 14 Millionen US-Dollar ein, die Gesamteinnahmen liegen inzwischen bei 51,5 Millionen US-Dollar. „Furiosa: A Mad Max Saga“ erzielte Einnahmen von 10,7 Millionen US-Dollar, die Gesamteinnahmen liegen bei 49,6 Millionen US-Dollar. Dazwischen platzierte sich an diesem Wochenende „IF“ (deutsch: „IF: Imaginäre Freunde“) mit Wochenendeinnahmen von 10,8 Millionen US-Dollar und bisherigen Einnahmen von insgesamt 80,4 Millionen US-Dollar in den vergangenen drei Wochen. Gezählt wurden 4.108 Kinos in den USA.

Hier der Trailer zum Film mit der orangenen Katze:

Schwierigkeiten für amerikanische Kinos

Trotz des Erfolgswochenendes für den Animationsfilm rund um den Lasagne-liebenden Kater, handelte es sich um keine gute Zeit für amerikanische Kinos. Im Vergleich mit dem entsprechenden Wochenende im Jahr 2023, gingen die Ticketverkäufe um 65 Prozent zurück. Insgesamt liegen die Kinoerlöse 24 Prozent hinter denen aus dem Vorjahr. Ein Grund dafür könnte in den kürzlichen Streiks der Filmindustrie liegen. Als Folge derer verschoben auch einige Studios ihre großen Filme ins nächste Jahr.

Entsprechend schwierig ist es auch für Filme, die dieses Jahr erschienen, profitabel zu sein. „The Garfield Movie“ hatte ein Budget von 60 Millionen US-Dollar und demnach keine so hohe Hürde wie „Furiosa: A Max Max Saga“. Dessen Produktionskosten lagen bei 168 Millionen US-Dollar. Um als erfolgreich zu gelten, müssen Hollywood-Filme etwa das Zwei- bis Dreifache ihrer Produktionskosten einspielen.