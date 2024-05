Flop an den Kinokassen: Sogar „Garfield“ wird „Furiosa“ gefährlich

Der Kinofilm kann nur knapp „Garfield“ überholen und bringt bislang weniger Gewinn als der Vorgänger der „Mad Max“-Reihe ein.

„Furiosa: A Mad Max Saga“ kam am Freitag (23. Mai) in die deutschen Kinos und nur einen Tag später in die US-amerikanischen. Ersten Berechnungen zufolge soll das Werk von Regisseur George Miller über das Wochenende nur 26,2 Millionen US-Dollar in Nordamerika eingespielt und damit das Ziel von 40 bis 45 Millionen US-Dollar verfehlt haben. Sollte der fünfte Teil der postapokalyptischen „Mad Max“-Reihe das Tempo beibehalten, wird es gar der wirtschaftlich schwächste Teil der Saga.

„Furiosa“: schwacher Start

Obwohl Montag (27. Mai) sogar Memorial Day und damit ein Feiertag in den Vereinigten Staaten gewesen ist, schienen die Kinositze leer zu bleiben. Im Vergleich zum Memorial Day 2023 gab es ein Minus von fast 36 Prozent. Das schien sich auch auf „Furiosa“ auszuwirken, denn das Action-Epos spielte nur 2,2 Millionen US-Dollar mehr als der Familienfilm „Garfield – Eine extra Portion Abenteuer“ ein, der in den USA ebenfalls am 24. Mai erschien. Obwohl die Prognose von 40 bis 45 Millionen US-Dollar angesichts der Kosten des Films von 168 Millionen US-Dollar ziemlich niedrig war, wurden diese nicht erreicht. Im Vergleich: Der Vorgänger „Mad Max: Fury Road“ von 2015 mit Tom Hardy und Charlize Theron in den Hauptrollen erreichte am ersten Wochenende 45 Millionen US-Dollar. Weltweit brachte er schlussendlich 380 US-Dollar ein. Sollte „Furiosa“ mit Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth in den Hauptrollen weiterhin so wenige Zuschauer:innen in die Kinos locken, wird es schwer, diesen Gewinn ebenfalls zu erreichen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anya Taylor-Joy als Furiosa

Der Film zeigt eine Welt, die durch Krieg und Katastrophen zerfallen ist. Furiosa, die ursprünglich an einem paradiesischen Ort aufgewachsen ist, gerät in die Hände einer Biker-Gang, die von Warlord Dementus (gespielt von Chris Hemsworth) angeführt wird. Bei einem Streifzug stoßen sie auf Wüsten-Zitadellen, um die später zwei Tyrannen kämpfen. Furiosa wird in den Streit hineingezogen und versucht ihren Weg zurück nach Hause zu finden. „Furiosa: A Mad Max Saga“ ist eine Spinn-Off-Vorgeschichte, die sich zeitlich zirka 20 Jahre vor „Mad Max: Fury Road“ befindet.