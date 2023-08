The Killers veröffentlichen Ausschnitt der neuen Single „Your Side of Town“

The Killers geben einen ersten Einblick in das Musikvideo der neuen Single „Your Side of Town“.

The Killers veröffentlichte via X (früher Twitter) einen Teaser zur Single „You Side of Town“, die am 25. August erscheinen wird.

In dem achtsekündigen Video zeigten The Killers einen Ausschnitt aus dem Musikvideo von „Your Side of Town“. Zu sehen sind Schwarz-Weiß-Szenen, die von einem dramatischen, von Synthies getriebenen Instrumental getragen werden. Erst Mitte August kündigte die Band aus Las Vegas die neue Single an und verriet in dem Zuge:

„Es hat die Geister vieler Synthesizer-Musik, die uns im Laufe der Jahre inspiriert hat. Und doch fühlt es sich ganz und gar wie unser Eigenes an. (…)“

Zuletzt veröffentlichte The Killers ihren Track „Boy“ im Sommer 2022 und kündigten im Rahmen von Interviews zur neuen Single auch ein neues Album für dieses Jahr an. Ihr aktuelles, siebtes Studioalbum PRESSURE MACHINE erschien 2021.