The Killers treten mit Eddie Vedder und Sammy Hagar auf (Video)

Gemeinsam coverten sie Songs von Tom Petty und Van Halen. Hört hier rein.

The Killers haben während ihres Auftritts beim Ohana Festival am Freitag (29. September) prominente Gäste auf die Bühne eingeladen. Sowohl Sammy Hagar (Montrose, Van Halen) als auch Eddie Vedder (Pearl Jam) sind gemeinsam mit der Band aufgetreten und präsentierten Coverversionen bekannter Hits von Tom Petty und Van Halen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eddie Vedder und The Killers spielen Tom Pettys „The Waiting“

Das Ohana Festival, welches jährlich von Eddie Vedder in Kalifornien organisiert wird, ist bekannt für unerwartete Live-Zusammenarbeiten. In diesem Jahr sorgten The Killers für die Highlights. Gemeinsam mit Vedder spielten sie eine Version von Tom Petty And The Heartbreakers‘ Hit „The Waiting“ aus dem Jahr 1981.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Interessanterweise hat Vedder „The Waiting“ beim gleichen Festival auch mit der Band Dirty Knobs des Heartbreakers-Gitarristen Mike Campbell gespielt. In der Vergangenheit trat Vedder mehrmals mit dem verstorbenen Tom Petty und seiner Band auf.

Sammy Hagar und die Killers spielen Van-Halen-Hit

Als wäre das noch nicht Überraschung genug, begrüßten The Killers später den Solokünstler Sammy Hagar auf der Bühne. Der ehemalige Co-Leadsänger von Van Halen und ehemaliger Lead von Montrose wechselte sich mit Flowers beim Gesang des Van-Halen-Hits „Why Can’t This Be Love“ von 1986 ab.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The Killers coverten Bruce Springsteen