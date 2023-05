The Weeknd will sich neuen Künstlernamen zulegen

„Das ist eine Sache, die ich einfach tun muss. Ich habe als The Weeknd nichts mehr zu sagen“, erklärt der Kanadier in einem Interview.

Leute, festgehalten: The Weeknd könnte es bald so nicht mehr geben. Abel Makkonen Tesfaye, wie der Sänger und Songwriter bürgerlich heißt, veröffentlicht seit 2009 seine Musik unter dem Künstlernamen The Weeknd – aber nun hat der Kanadier offenbar genug davon. In einem Interview mit „W Magazine“ verriet der 33-Jährige, dass seine nächste Platte der Abgesang von The Weeknd sein werde. Er erklärt: „Das ist eine Sache, die ich einfach tun muss. Ich habe als The Weeknd nichts mehr zu sagen“. Damit sich aber niemand Sorgen machen muss, verdeutlicht Tesfaye in dem Gespräch auch, dass er weiter Musik machen werde, nur eben unter einem anderen Pseudonym.

Aber was kommt dann? Im Interview fokussiert sich der Musiker neben die Info zur Namensänderung vor allem auf seine am 5. Juni erscheinende Drama-Serie „The Idol“ (kommt in Deutschland via Wow), bei der Tesfaye zum einen mit als Creator auftritt und zum anderen mit Lily-Rose Depp in der Hauptrolle zu sehen ist. Im Gespräch betont er, dass Film und Fernsehen neue kreative Leidenschaften von ihm seien.

Perfektion wäre ihm schon wichtig: „Ich bringe meine Musik erst raus, wenn sie perfekt ist. Warum sollte es hier anders sein?“ Damit positioniert er sich zu den die Negativ-Schlagzeilen, die die Serie von Sam Levinson („Euphoria“) bereits vor Veröffentlichung einheimste. Der amerikanische „Rolling Stone“ schrieb etwa, dass „The Idol“ im Verlauf der Produktion falsch abgebogen sei und schließlich zu einem „verdorbenen Folter-Porno“ ausgeartet wäre. Tesfaye äußerte sich bisher nur kryptisch zu Anschuldigungen via Twitter: „Haben wir euch verärgert?“, fragte er dort lediglich.

Auf und ab in der Produktion von „The Idol“

Die ursprüngliche Regisseurin Amy Seimetz war im April 2022 abgesprungen und wurde von Sam Levinson ersetzt. Damals waren bereits mehrere Folgen abgedreht. Außerdem gab der Sender „HBO“, bei dem die Show in den USA läuft, ein Statement ab, in dem es hieß, dass „die anfängliche Herangehensweise an die Serie und die Produktion der ersten Episoden […] leider nicht den HBO-Standards“ entsprachen, weswegen einige Änderungen vorgenommen und der Starttermin verschoben werden.

Das aktuelle Studioalbum DAWN FM von The Weeknd erschien im Jahr 2022. Er gewährte in letzter Zeit häufiger Einblicke in unveröffentlichte Musik-Projekte von sich. Unter anderem eine Zusammenarbeit mit Rap-Star Future sowie ein Cover von John Legends „Jealous Guy“ seien in Planung.