„The Mandalorian“ und „Star Wars: Die letzten Jedi“ noch vor Disney+ auf ProSieben

„The Mandalorian“ startet am 24. März 2020 bei Disney+, am 22. März bei ProSieben.

Das wird Dich auch interessieren





Am 24. März 2020 wird der Streamingdienst Disney+ in Deutschland an den Start gehen und direkt auch die erste Episode von „The Mandalorian“ verfügbar haben. Wer das gar nicht abwarten will, kann schon zwei Tage früher die ersten 30 Minuten aus dem „Star Wars“-Serienableger sehen. Denn am Sonntag, den 22. März bringt ProSieben Folge 1 zur Prime Time.

Um 20.15 Uhr wird die deutsche TV-Premiere von „The Mandalorian“ anlaufen und im Anschluss geht es gleich mit „Star Wars: Die letzten Jedi“ weiter. Und davor, um 17.50 Uhr, lässt sich bereits mit „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ vorglühen. Dieser Themenabend ist natürlich auch Werbung für Disney+, denn die weiteren sieben Serien-Episoden gibt es nicht mehr bei ProSieben zu sehen – sie werden dann exklusiv bei der neuen Streamingplattform zu streamen sein.

Zukünftig können die neuen Folgen bei Disney+ im Wochenrhythmus geschaut werden. In den USA ist die komplette erste Staffel bereits im November 2019 angelaufen. Eine Season 2 ist auch längst bestätigt. „Black Series Rebels“ berichtet, dass dafür unter anderem „Logan – The Wolverine“-Regisseur James Mangold sowie Robert Rodriguez („Sin City“) gewonnen werden konnten. Auch die „Jurassic World“-Darstellerin Bryce Dallas Howard soll erneut eine Episode inszenieren. Als Veröffentlichungstermin bei Disney+ in den USA ist derzeit der Oktober diesen Jahres angepeilt.