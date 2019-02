The Nationals neues Album ist schon fertig

The National haben die Aufnahmen ihres nächsten Studioalbums bereits abgeschlossen. Dies zumindest hat das Management des langjährigen The-National-Produzenten Peter Katis erklärt. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, Details zur kommenden Platte sind noch keine bekannt.

The Nationals aktuelles, siebtes Album SLEEP WELL BEAST erschien im September 2017. 2018 traten sie unter anderem als Headliner beim Lollapalooza Festival in Berlin auf und präsentierten auf verschiedenen Konzerten immer wieder mal neue Songs. Im Juli wird die Rockband aus Ohio und New York in Frankfurt und Hamburg auftreten. Präsentiert vom Musikexpress.

The National auf Tour 2019 – die Deutschland-Termine im Überblick:

15. Juli 2019 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

16. Juli 2019 – Hamburg, Stadtpark

Tickets sind unter anderem auf der Homepage des Veranstalters erhältlich. Der Fanclub-Presale begann am 31. Januar um 10 Uhr, der reguläre Vorverkauf am 2. Februar um 10 Uhr.

Kooperation