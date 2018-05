„The Rain“ auf Netflix: Herr, lass Charisma regnen

Eigentlich sollte der Geburtstag des kleinen Aaron ein „Stranger Things“-Fest werden. Doch seine Freunde vermasselten ihm den Tag, den dann Eleven retten musste.

Der arme Aaron: Seine Eltern hatten dem Jungen aus den USA am Sonntag zwar Utensilien und Deko für eine „Stranger Things“-Mottoparty zu seinem Geburtstag spendiert, doch von seinen Freunden hatte wohl niemand große Lust auf die von der nostalgischen Serie inspirierte Feier. Insgesamt acht Schulfreunde hat Aaron eingeladen, doch keiner seiner Freunde tauchte am Ende auf. Ayen, Aarons Schwester, trug das Leid ihres Bruders auf Twitter und postete Bilder von der missglückten Party, auf der es „Stranger Things“-Kuchen, Monsterblut als Bowle und die aus der Serie bekannte Wanddekoration gab. „none of their punk selves showed up“ fluchte sie in ihrem…