„Oppenheimer“: Florence Pugh und Cillian Murphy ziehen angeblich blank

Spekulationen kamen auf, als Christopher Nolans neuer Film ein „R-Rating“ als Altersfreigabe in den USA erhielt.

Christopher Nolans „Oppenheimer“ gehört wahrscheinlich zu den am meisten erwarteten Blockbustern in diesem Kinosommer. Ein neues Gerücht über das Biopic könnte die Neugierde einiger Zuschauer:innen sogar noch mehr wecken, als es der beeindruckende Cast schon tat. Denn angeblich sollen die Hauptdarsteller:innen Florence Pugh („Midsommar“) und Cillian Murphy („Sunshine“) für eine längere Sexszene nackt zu sehen sein. Spekulationen kamen auf, nachdem der Film ein „R-Rating“ als Altersfreigabe wegen „sexueller Inhalte und Nacktheit“ in den USA erhielt.

Christopher Nolans erstes „R-Rating“ seit zwanzig Jahren

Der biografische Thriller „Oppenheimer“ erzählt die Geschichte des Physikers J. Robert Oppenheimer, dem „Vater der Atombombe“. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern, u.a. Albert Einstein, am sogenannten „Manhattan-Projekt“, welches zur Entwicklung der ersten Atombombe führte.

Privat war Oppenheimer mit Kitty Harrison, im Film gespielt von Emily Blunt („A Quiet Place“), verheiratet und hatte zwei Kinder mit ihr. Dennoch führte der Physiker eine außereheliche Affäre mit der Psychiaterin Jean Tatlock, gespielt von Pugh, die er bereits vor seiner Ehefrau kennenlernte. Die turbulente Beziehung zwischen Oppenheimer und Tatlock gilt als prägend im Leben des Wissenschaftlers, weshalb es nicht allzu überraschend ist, dass Nolan diesem Aspekt ebenso Aufmerksamkeit schenken wird. Normalerweise stehen die Themen Sex und Liebe weniger im Fokus des US-amerikanischen-britischen Regisseurs, der eher für seine opulenten Inszenierungen und durchdachten Actionszenen bekannt ist.

Es scheint so, als würde er aber in „Oppenheimer“ eine Ausnahme machen, wenn man der US-Altersfreigabe Glauben schenken darf. Ein „R-Rating“ für den Sommerblockbuster wäre das erste für einen Nolan-Film seit 2002. Damals bekam sein Thriller „Insomnia“ mit Al Pacino und Robin Williams diese Freigabe verpasst.

„Oppenheimer“ startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Neben Cillian Murphy, Emily Blunt und Florence Pugh werden außerdem noch Matthias Schweighöfer als Werner Heisenberg, Robert Downey Jr., Matt Damon und viele weitere Stars im Film zu sehen sein.