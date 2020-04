The Streets teilen neuen Song mit Tame Impala und kündigen neues Mixtape an

Das wird Dich auch interessieren





Tame Impala, Rob Harvey, Idles, Ms Banks: Sie alle erhalten im Clip zu „Call My Phone Thinking I’m Doing Better“ von Mike Skinner einen Anruf. Aber nicht nur das. Sie sind auch diejenigen, die auf dem neuen Mixtape dabei sein werden, das The Streets am 10. Juli 2020 veröffentlichten werden. Das Werk wird „None Of Us Are Getting Out Of This Alive“ heißen und aus zwölf Tracks mit zwölf Feature-Artists bestehen. In der ersten Auskopplung „Call My Phone Thinking I’m Doing Better“ übernimmt Tame Impalas Kevin Parker den Gesangspart, während Mike Skinner in gewohnter Lässigkeit rappt.

Seht hier den Clip zur Single:

„None Of Us Are Getting Out Of This Alive“ wird der Nachfolger zu COMPUTERS AND BLUES. Kurz nach der Veröffentlichung des Albums im Jahr 2011 gab Skinner die Auflösung der Alternative-HipHop-Formation bekannt, die aus ihm selbst und verschiedenen Kontributoren bestand. Im vergangenen Jahr gingen The Streets jedoch auf Reunion-Tour, die überall für ausverkaufte Hallen sorgte.

Für das neue Mixtape hatte sich Mike Skinner vorgenommen, Genregrenzen neu auszuloten. „Man kennt das doch: Wenn du etwas beim ersten Mal angezogen hast, dann suchst du dir fürs nächste Mal natürlich etwas anderes aus. Heute würde ich niemals in Sachen von Aquascutum rumlaufen – das wäre mir auch einfach zu blöd: Eine bloße Persiflage von dem, was ich vor 20 Jahren gemacht hab. Und zwar für uns alle. Also gehe ich jetzt noch mal zurück und wähle genau die Dinge aus, um die ich früher einen Bogen gemacht habe“, erklärt er sein Vorgehen in der Pressemitteilung zum neuen Werk.

Tracklist von „None Of Us Are Getting Out Of This Alive“:

1. Call My Phone Thinking I’m Doing Better (ft. Tame Impala)

2. None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. Idles)

3. I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O)

4. You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks)

5. I Know Something You Did (ft. Jesse James)

6. Eskimo Ice (ft. Kasien)

7. Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz)

8. The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Ragz)

9. Same Direction (ft. Jimothy Lacoste)

10. Falling Down (ft. Hak Baker)

11. Conspiracy Theory Freestyle (ft. Rob Harvey)

12. Take Me As I Am (with Chris Lorenzo)

