WHITE BLOOD CELLS sorgte 2001 für Schweißausbrüche in den Indie-Discos, zwei Jahre darauf trampelten Meg und Jack White auf ihrem Elefanten in die kollektive Wahrnehmung. Die Simpsons griffen Michel Gondrys Video zu „The Hardest Button To Button“ auf, „Seven Nation Army“ wurde zum „Smoke On The Water“ der 00er-Jahre, das Album verkaufte bis heute mehr als vier Millionen Stück.

Nicht nur mit dieser kulturellen Prägekraft grenzte sich das Duo von seinem Umfeld der damals so genannten „The-Bands“ ab, ein siebenminütiges Blues-Inferno wie „Ball And Biscuit“ wäre von den Kaiser Chiefs oder Hot Hot Heat nicht unbedingt zu erwarten gewesen.

Wie in den hochproduktiven 60er-Jahren über einen Zeitraum von gerade mal zwei Wochen in London aufgenommen, dazu auf Equipment, das im jüngsten Fall aus dem Jahr 1963 stammte, wurden The White Stripes zu Pionieren unseres Retro-Jahrhunderts.

Den animalischen Namensträger wählte man aufgrund dessen elefantösen Gedächtnissen für verstorbene Verwandte. Absolut passend also für eine Band, die den Blues und den Bacharach (das Cover dessen „I Just Don’t Know What To Do With Myself“ geht auf eine Idee Meg Whites zurück) aus dem Sumpf des Vergessens zog.

Der Re-Release erscheint in doppelter Ausführung: zum einen digital als Deluxe Edition mit einem kraftstrotzenden, 27 Songs umfassenden Mitschnitt des Konzerts der Band am 2. Juli 2003 im Chicagoer Aragon Ballroom, zum anderen als Doppel-LP in den Farben „Red Smoke“ und „Clear with Red and Black Smoke“.

The White Stripes: „Elephant (20th Anniversary Limited Edition)“ hier im Stream hören

Die Digitalversion der Neuauflage ist am 31. März 2023 erschienen, die Vinylversion folgt am 21. April 2023.

„Brrrzzmmmpft“ macht die böse Planierraupe: Massiver Bluesrock zum „Call of Duty“-Spielen.

Gelungene Kooperation des feministischen Rockduos Deap Vally mit den Psych-Pomp-Helden Flaming Lips.

Die Pop-Collage des Londoner Duos ist beschwingt wie melancholisch, aber vor allem: wunderschön.

Feiertage für Fans von The White Stripes: Das legendäre Duo lässt zum 20. Jubiläum sein Durchbruchsalbum ELEPHANT neu auflegen, das Re-Release wird zudem von einem Konzertmitschnitt flankiert. Auch ein HD-Remaster des ikonischen Musikvideos zu „I Just Don’t Know What To Do With Myself“ von Sofia Coppola und mit Kate Moss ist nun da.

Auch Jack White hat mitbekommen, dass auf Twitter über die musikalischen Fähigkeiten seiner Ex-Frau diskutiert wird. Als Antwort schrieb er ein Gedicht, in dem er sich eine Zeit ohne „Feiglinge“ wünscht.

Nachdem ein Journalist Meg Whites Drumming als „Tragödie“ für The White Stripes bezeichnet hat, haben unter anderem Questlove und Unknown Mortal Orchestra die Schlagzeugerin verteidigt.