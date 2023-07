Lizzo covert „Creep“ von Radiohead – schaut euch hier das Video an

Was Lizzo nach einer Show macht? Sie geht in eine Karaoke-Bar und singt dort ein Stück ihrer Lieblingsband.

Wer sich gefragt hat, was Lizzo nach einem Konzert noch so unternimmt, kann jetzt seine Neugierde stillen. Der US-Star geht dann nämlich gerne mal zum Karaoke-Singen, wie sie nun via Instagram mitteilte. In einem neuen Post auf der Social-Plattform zeigte sich Melissa Viviane Jefferson, wie Lizzo bürgerlich heißt, enthusiastisch ins Mikrofon singend. Das Stück ihrer Wahl: „Creep“ von Radiohead.

Klickt hier einmal weiter und seht Lizzos „Creep“-Version:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bereits bei einem Interview mit „Vanity Fair“ im Jahr 2022 bekannte Lizzo sich als großer Radiohead-Fan – schon seit ihrer Jugend könnte sie nicht genug von Thom Yorkes Band bekommen. Zwar hörte sie auch damals den Radio-Rap, der unter ihren Mitschüler:innen besonders beliebt war, feierte aber eben Zuhause für sich auch das ein oder andere Rock-Album. Durch ihre musikalische Vorlieben, die so unterschiedlich zu den der anderen Gleichaltrigen erschienen, fühlte sich immer etwas separat von ihren Mitmenschen – also ganz ähnlich zu dem, was Radioheads „Creep“ inhaltlich ausdrückt.

Lizzo hielt Liebe für Rockmusik lange geheim

Lizzo führte das im Gespräch wie folgt aus: „Sie hörten alle, was im Radio lief: Usher, Destiny’s Child, Ludacris. Und ich mochte Radioheads OK COMPUTER. Ich hielt das geheim, selbst als ich Mitglied einer Rock-Band war, weil ich nicht wollte, dass man sich über mich lustig macht – sie riefen „White girl“ nach mir. […] Ich wollte unbedingt akzeptiert werden. Es tat weh, nirgendwo hinzupassen.“

Mittlerweile ist Lizzo ein weltweit gefeierter Star und muss sich nirgendwo anbiedern. Im Juli 2022 kam ihr zweites Album SPECIAL heraus und sie zierte den Titel unserer Musikexpress-Ausgabe 07/2022. Für ihre Single „About Damn Time“ gewann sie einen Grammy 2023, während der deutsche Produzent Purple Disco Machine eine Grammy für seinen Remix dieses Songs erhielt. Erst kürzlich coverte sie bei einem Auftritt im britischen Fernsehen „Unholy“ von den Gramm-Gewinner*innen Sam Smith und Kim Petras.