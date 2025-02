Mark Pritchard & Thom Yorke teilen gemeinsame Single „Back In The Game“

Es ist bereits der zweite Song der beiden. Kommt da bald noch mehr?

Musiker und Produzent Mark Pritchard und The Smile– sowie Radiohead-Frontmann Thom Yorke haben eine gemeinsame Single mit dem Titel „Back In The Game“ via Warp Records veröffentlicht.

Den Track führte Thom Yorke das erste Mal zum Auftakt seiner Solotour „Everything“ in Christchurch, Neuseeland, live auf. Bei weiteren Terminen in Australien, Japan und Singapur war das Stück ebenfalls ein Bestandteil der Setlist. Die Single „Back In The Game“ ist die zweite Zusammenarbeit der beiden. 2016 erschien „Beautiful People“ auf Mark Pritchards Soloalbum UNDER THE SUN (auch bei Warp Records).

Mehr zu dem Duo

Mark Pritchard bildet mit Tom Middleton das Produktionsduo Global Communication. In den 90ern wurde er im Bereich der elektronischen Musik in Großbritannien bekannt. Seitdem veröffentlicht er Remixe, darunter zwei von Radioheads „Bloom“. Mit Thom Yorks Stimme war er also schon vertraut, als die beiden anfingen, gemeinsame Sache zu machen. Und wie auch schon für „Beautiful People“ verzerrte Mark Pritchard für „Back In The Game“ Thom Yorkes Gesang.

Diesmal verwendete er einen H910 Harmonizer. Das Video zum Song ist von Jonathan Zawada. Mark Pritchard und Thom Yorke arbeiten bereits seit über zehn Jahren zusammen.

Ob man bald noch mehr Lieder der beiden als Duo hören kann, ist aber nicht bekannt.

„Back In The Game“ hier streamen:

Wie Jonathan Zawada den Song wahrnimmt

Jonathan Zawada, der schon kreativ für Coldplay und Flume tätig war, sagt zu dem Song und seinem Video-Ansatz via Pressemitteilung: „Als ich das Original-Demo von ‚Back In The Game‘ zum ersten Mal hörte, war ich sofort von der gestörten Bassline beeindruckt, die mich an die Schlussszene von Staying Alive erinnerte, in der John Travolta übermütig durch die New Yorker Straßen stolziert, aber ich sah sie mit einem düsteren Overlay. Langsam entstand eine Version dieses Bildes um eine Figur, die eine Art riesigen Paradekopf trägt, mit einem starren Gesichtsausdruck der Manie, so dass man nicht sagen konnte, ob ihr endloser Marsch eine Aggression oder eine Feier war. Je mehr ich auf den Text achtete, desto mehr Details füllten sich, und das Gesamtkonzept begann sich zu formen: Eine Parade vieler Figuren, die an einem Gebäude vorbeimarschieren, aus dessen Innerem alles aus einem Fenster in ein riesiges Lagerfeuer geworfen wird.“