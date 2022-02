Tocotronic landen mit NIE WIEDER KRIEG auf Platz 1 der Vinyl-Charts

Am 28. Januar haben Tocotronic ihr mittlerweile 13. Studioalbum NIE WIEDER KRIEG veröffentlicht und steigen damit nun direkt auf Platz 1 der deutschen Vinyl-Charts ein. Damit verweisen sie THE ZEALOT GENE der britischen Rockgruppe Jethro Tull auf Platz 2.

Auf Platz 3 folgt Bonobo mit FRAGMENTS, der bei der Platte als Produzent, Komponist, Musiker und DJ in einem fungiert. Auf Platz findet sich Eric Clapton mit THE LADY IN THE BALCONY: THE LOCKDOWN SESSIONS (LIVE) wieder. Die Top 5 werden von der kanadischen Alternative-Formation Billy Talent (CRISIS OF FAITH) komplettiert.

Neu in den Top Ten findet sich CHIMES AT MIDNIGHT des norwegischen Indie-Trios Madrugada. Im Vormonat noch auf Platz eins, findet sich ABBAs VOYAGE jetzt noch an achter Position.

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlerinnen und Händlern.

Tocotronic zierten zuletzt das Titelbild der Musikexpress-Ausgabe 02/2022.