Tocotronic verschieben ihre „Nie wieder Krieg“-Tour – hier die neuen Termine

Auch Tocotronic müssen ihre geplante Tournee verschieben. Statt im März und April 2022 geht die Band nun von Juni an bis Ende des Jahres auf Konzertreise. Präsentiert vom Musikexpress und Rolling Stone.

Tocotronic teilen dazu in einem Statement mit:

„Freaks*,

Leider haben wir heute eine traurige Botschaft für Euch: Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation und der aktuellen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, sehen wir uns gezwungen, unsere für März und April geplante „NIE WIEDER KRIEG“-Tournee auf den Frühsommer 2022 zu verschieben.

Vollbesetzte Konzerthallen, wie Ihr sie von unseren Shows gewohnt seit, werden in der derzeitigen Lage nicht durchführbar sein.

Wie ihr Euch sicher denken könnt, ist uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen und wir hatten bis zuletzt die HOFFNUNG, die Tour, auf die wir so lange hingearbeitet haben, spielen zu können. Wir haben ein wunderschönes Programm für Euch ausgearbeitet, das das neue Album, sowie alle Phasen der Toco-Geschichte berücksichtigt. Kurz: Es rockt! Aber Eure Sicherheit und Gesundheit gehen jetzt vor. Bitte entschuldigt etwaige Unannehmlichkeiten, aber die Lage lässt uns leider keine andere Wahl. Wir hoffen auf euer Verständnis und freuen uns umso mehr, Euch ab Juni bei schönen und sicheren Konzerten wiederzusehen. Bis dahin bleibt bitte gesund, wir brauchen Euch mehr als alles Andere. LET THERE BE ROCK!

P.S. Bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit!“

TOCOTRONIC auf „NIE WIEDER KRIEG“-TOUR – die neuen Termine, präsentiert vom Musikexpress:

15.06.2022 CH-Zürich – X-TRA (verlegt vom 07.04.22)

16.06.2022 Marburg – Schlossparkbühne (verlegt vom 02.03.22 / KFZ)

17.06.2022 Jena – Kassablanca (verlegt vom 03.03.22)

29.06.2022 Erlangen – E-Werk (verlegt vom 09.03.22)

30.06.2022 Stuttgart – LKA Longhorn (verlegt vom 13.04.22)

01.07.2022 Köln – E-Werk (verlegt vom 08.04.22)

10.08.2022 Wiesbaden – Schlachthof (verlegt vom 12.04.22)

13.08.2022 Leipzig – Felsenkeller (verlegt vom 09.04.22)

18.08.2022 Hannover – Capitol (verlegt vom 11.04.22)

20.08.2022 Berlin – Columbiahalle (verlegt vom 21.04.22)

31.08.2022 Magdeburg – AMO (verlegt vom 10.03.22)

01.09.2022 Düsseldorf – Zakk (verlegt vom 05.03.22)

07.09.2022 Dresden – Alter Schlachthof (verlegt vom 07.03.22)

26.10.2022 Freiburg – E-Werk (verlegt vom 14.04.22)

22.11.2022 Dortmund – FZW (verlegt vom 08.03.22)

23.11.2022 Saarbrücken – Garage (verlegt vom 04.03.22)

24.11.2022 München – Tonhalle (verlegt vom 06.04.22)

22.12.2022 Hamburg – Georg Elser Halle (verlegt vom 16.04.22 / Edel Optics Arena)

Tocotronic haben Ende Januar 2022 ihr 13. Album NIE WIEDER KRIEG veröffentlicht. Laut ME-Autorin Julia Lorenz hat sich „die größte deutsche Rockband, die niemals eine deutsche Rockband sein wollte“, damit „selbst ein Denkmal errichtet.“

Am 26. Januar starteten wir einen digitalen Space, den wir für Bands, Musiker*innen, Veranstalter*innen, Clubs und Solo-Selbstständige im Live-Musik-Geschäft eingerichtet haben. Dort können alle ihre Konzertankündigungen, -verschiebungen und -absagen kommunizieren und sich über Projekte, Jobs und besondere Veröffentlichungen informieren. Auch Statements können gepostet und Meinungen diskutiert werden.

Es ist eine Art digitales „Schwarzes Brett“ und soll dabei helfen, dass die Musikszene einigermaßen heil durch die Covid-Krise kommt.

Schickt eure Infos und Kommentare (maximal 700 Zeichen) zur (kostenlosen) Veröffentlichung, gern mit Foto, an: backtolive@musikexpress.de. Die BackToLive-Seite findet ihr unter musikexpress.de/backtolive.

