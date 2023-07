Tom Cruise „arbeitet fleißig“ an einem neuen Weltraumfilm

Mit an Bord: „Edge of Tomorrow“-Regisseur Doug Liman.

Tom Cruise ist bekannt für seine waghalsigen Stunts und wagemutigen Verfolgungsjagden in Filmen wie der „Mission: Impossible“-Reihe, „Jack Reacher“ und auch „Top Gun“. Je heftiger, desto besser scheint sein Motto zu sein. Jetzt geht der Mime ein neues Projekt an, das ihn noch mal in ganz neue Höhen katapultieren wird – nämlich ins Weltall.

Tatsächlich „arbeitet er fleißig“ an dem Weltraumfilm, bei dem Doug Liman die Regie übernimmt und mit dem der Schauspieler bereits für den 2014er Science-Fiction-Film „Edge of Tomorrow“ zusammenarbeitete.

Tom Cruise wird in dem Werk den ersten Menschen spielen, der sich als Zivilist frei im Weltall bewegen darf. Weitere Details zur Story und zur weiteren Besetzung sind aktuell nicht bekannt. Der 60-Jährige ließ sich in einem Interview mit „Variety“ lediglich zur Aussage „Wir arbeiten fleißig daran und werden sehen, wohin es führen wird“ hinreißen.

Universal Pictures unterstützt den Space-Film außerdem mit einem Budget von rund 200 Millionen US-Dollar. Wie weit die Vorbereitungen auf das Werk fortgeschritten sind und wann man es in den Kinos weltweit begutachten kann, ist ebenfalls momentan noch unklar.

Zunächst muss Tom Cruise noch die Dreharbeiten zum finalen „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two“ abschließen. Drehbuchautor und Regisseur Christopher McQuarrie, der für beide „Dead Reckoning“-Teile verantwortlich ist, sagte, dass er und Cruise sich sofort wieder an die Fortsetzung machen würden, sobald die Pressetour für den ersten Part beendet sei.

Der neueste „Mission: Impossible“-Film kommt am 13. Juli in die deutschen Kinos. Es ist der siebte Teil der Filmreihe, in der Tom Cruise den Agenten Ethan Hunt verkörpert. Der erste Teil erschien im Jahr 1996.