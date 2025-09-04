„Tomb Raider“-Serie: Sophie Turner wird zur neuen Lara Croft

„Game of Thrones“-Star Sophie Turner ist offiziell Lara Croft – Amazon startet bald die Dreharbeiten

Prime Video will „Tomb Raider“ bald in episodischer Erzählweise liefern und nun gibt es neue Details dazu. Die Dreharbeiten zur Live-Action-Serie sollen am 19. Januar 2026 starten und Sophie Turner, bekannt aus „Game of Thrones“, wurde nun offiziell als Lara Croft bestätigt. Hier mehr dazu

Kreativteam: Nach Phoebe Waller-Bridge kommt u.a. Chad Hodge dazu

Was bereits bekannt war: Phoebe Waller-Bridge („Fleabag“, „Killing Eve“) wird als Kreativdirektorin, als Drehbuchautorin und als ausführende Produzentin der Serie auf den Plan treten. Neu an Bord ist jetzt aber auch Chad Hodge, der als Co-Showrunner und ausführender Produzent neben Waller-Bridge arbeiten wird. Er hat zuvor seine Finger bei „Runaway“ und auch „The Playboy Club“ im Spiel gehabt. Plus: Jonathan van Tulleken, der sich mit „Shōgun“ einen Namen machen konnte, übernimmt die „Tomb Raider“-Regie und ist ebenfalls ausführender Produzent.

Phoebe Waller-Bridge freut sich über Sophie Turner als Neuzugang

„Ich freue mich sehr, die großartige Sophie Turner als Lara an Bord zu haben“, sagte Phoebe Waller-Bridge laut einer von den Amazon MGM Studios veröffentlichten Pressemeldung. Und weiter: „Es ist selten, eine Serie dieses Ausmaßes mit einem Charakter zu machen, den man selbst geliebt hat. Jeder im Team ist genauso mutig, witzig und verrückt wie Lara. Freut euch … Croft kommt!“, ergänzte sie noch.

Nach Jolie und Vikander: Sophie Turner tritt in große Fußstapfen

Turner tritt damit in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander, die Lara Croft zuvor auf der großen Leinwand verkörperten. „Ich bin überglücklich, Lara Croft zu spielen“, sagte Turner gegenüber „Empire“. Auch die 29-jährige Britin scheint insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Waller-Bridge Bock zu haben: „Sie ist eine ikonische Figur, die vielen Menschen so viel bedeutet. Ich gebe alles, um dieser Rolle gerecht zu werden. Mit Phoebe am Steuer sind wir alle in sicheren Händen.“

Produktion durch Amazon und Crystal Dynamics

Die Serie wird von Story Kitchen, Crystal Dynamics und Amazon MGM Studios produziert. Weitere ausführende Produzent:innen sind u. a. Michael Scheel, Jenny Robins, Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Timothy I. Stevenson und Legendary Television.

Vernon Sanders, Leiter Global Television bei Prime Video & Amazon MGM Studios, ergänzte in der Pressemitteilung von den Amazon MGM Studios : „Lara Croft ist eine der bekanntesten Videospiel-Ikonen. Wir sind begeistert, Sophie Turner in dieser Rolle zu sehen. Unter der brillanten Leitung von Phoebe Waller-Bridge wird die Serie das Tomb-Raider-Erbe ehren und gleichzeitig neue Abenteuer liefern.“

„Tomb Raider“: Ein Videospiel als Vorlage

Die Serie setzt die Abenteuer der weltberühmten Archäologin Lara Croft fort, deren Geschichten seit dem ersten „Tomb Raider“-Videospiel von 1996 Millionen Fans begeistern. Die Figur erlangte später durch die Kinofilme mit Angelina Jolie und Alicia Vikander weltweite Bekanntheit.