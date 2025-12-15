Brian May überrascht Tony Iommi mit Replik einer legendären Gitarre

Einzigartiges Geschenk unter Rock-Legenden: Brian May lässt für Tony Iommi eine linkshändige „Red Special“-Gitarre anfertigen.

Tony Iommi, Gitarrist von Black Sabbath, hat von Kollege Brian May von Queen verfrühtes Weihnachtsgeschenk erhalten.

Brian May spielte gewissermaßen Weihnachtsmann. Damit war er zwar viel zu früh dran, die Freude seines langjährigen Freundes und Kollegen Tony Iommi minderte dieser Umstand aber in keiner Weise. Im Gegenteil, der Überraschungsmoment war umso größer.

Das Objekt der Begierde war nichts Geringeres als eine Nachbildung der „Red Special“-Gitarre, die dem Sound und den Bühnenshows von Queen ihre unverkennbare Note verlieh. Die Nachbildung ist speziell an den Musiker angepasst – dieser ist nämlich Linkshänder.

Auf Instagram bedankte sich dieser nun mit Bildern, auf denen er die Gitarre spielte und folgender Caption für die Maßanfertigung: „Vielen Dank an meinen besten Freund @brianmayforreal und den Meisterbauer Andrew Guyton @guyton_guitars für diese unglaubliche linkshändige Red Special-Replik.“ Er verriet außerdem, dass er das Einzelstück persönlich von seinem besten Freund überreicht bekommen und dass dessen Fertigung zwei Jahre gedauert habe.

So entstand das Original

Die originale „Red Special“ wurde Anfang der 1960er Jahre von May zusammen mit seinem Vater Harold May neu gebaut, da er sich keine Gitarre einer großen Marke leisten konnte. Sie wurde aus Mahagoni von einem alten Kaminsims und einem Eichenholzgriffbrett mit Perlmuttknöpfen gezimmert.

Das hatte der Gitarrenbauer zur Nachbildung anzumerken: „Sie ist genau wie Brian Mays originale Red Special im Vintage-Stil gebaut, aber so geformt, dass sie zu Tonys legendärem Jaydee Old Boy-Hals passt. Sie verfügt über einen eingebauten Treble-Booster und authentische Potis und Tonabnehmer im Vintage-Stil, um den klassischen Klang zu reproduzieren.“

Das Ende von Black Sabbath in ihrer Kernbesetzung

Iommis langjähriger Bandkollege und Freund Ozzy Osbourne verstarb im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt – nur 17 Tage nachdem die Band im Villa Park in Birmingham zusammenkam, um ein Abschiedskonzert zu spielen. Ozzy Osbourne erhielt 2019 die Diagnose Parkinson und hatte aufgrund der Erkrankung bis zu seinem Tod mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.