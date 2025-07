Zak Starkey bereut seine Absage an Black Sabbath

Der Ex-The-Who-Drummer enthüllt verpasste Gelegenheit, um mit Ozzy Osbourne und Black Sabbath zu spielen.

Der langjährige Drummer von The Who spricht über eine verpasste Chance: Nach dem Tod von Ozzy Osbourne am Dienstag, den 22. Juli, hat Zak Starkey auf Instagram eine persönliche Erinnerung geteilt, die ihn bis heute beschäftigt. 2012 hatte Sharon Osbourne ihn für einen Auftritt und ein Studioalbum von Black Sabbath angefragt, doch Starkey sagte ab. Heute bezeichnet er diese Entscheidung als einen seiner größten Fehler.

Späte Reue

In seinem Post veröffentlichte Starkey eine Nachricht von Ozzy Osbournes Frau, in der sie sich im Namen der Gruppe an ihn wandte. Darin heißt es: „Black Sabbath ist Headliner beim Download Festival am 10. Juni und dann bei Lollapalooza im August. Die Band braucht einen Drummer für ihr neues Album, das im September mit Rick Rubin aufgenommen werden soll.“ Auch der besagte Live-Auftritt beim Lollapalooza Festival in Chicago sei Teil des Angebots gewesen. Mit einem Augenzwinkern ergänzte Sharon Osbourne: „Ozzy möchte mit dir schlafen, während er ‚Iron Man‘ singt.“

Starkey selbst kommentierte die Nachricht mit den Worten: „Ich habe einige Dinge bereut – dies ist eine davon. Nicht der Sex-Teil!“ Zugleich würdigte er Ozzy Osbourne als außergewöhnlichen Künstler: „Einer der großartigsten, natürlichsten, brillantesten Sänger aller Zeiten.“ Er sprach der Familie Osbournes sein Mitgefühl aus und empfahl: „Wenn ihr das NEVER-SAY-DIE-Album nicht kennt, hört rein. Es ist total abgefahren.“

Der Instagram-Post von Zak Starkey:

Terminkonflikte und gesundheitliche Probleme

Zum Zeitpunkt der Anfrage war Zak Starkey als Drummer für The Who aktiv, musste seine Tätigkeit jedoch vorübergehend wegen eines Sehnenproblems unterbrechen. Ob dies der Grund für die Absage an Black Sabbath war, ließ er offen. Für die Konzerte sprang schließlich Tommy Clufetos ein, während das Studioalbum 13 (2013) mit Brad Wilk von Rage Against the Machine aufgenommen wurde.

Osbournes letzter Auftritt

Ozzy Osbourne verstarb im Alter von 76 Jahren, nur 17 Tage nach seinem letzten Auftritt mit Black Sabbath. In seiner Heimatstadt Birmingham gab der an Parkinson erkrankte Musiker gemeinsam mit seinen ursprünglichen Black-Sabbath-Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward so ein Abschiedskonzert. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Metal-Band in Originalbesetzung auftrat. Die Veranstaltung, bei der auch Metallica, Guns N’ Roses, Tool und Slayer performten, war bereits im Februar innerhalb von nur 16 Minuten ausverkauft.