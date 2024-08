„LOL: Last One Laughing“: Das sind die Teilnehmer:innen beim Halloween-Special

Ab Oktober sollen neue Folgen der Amazon-Serie folgen, in denen die Kaulitz-Brüder gegen Teams antreten müssen.

Erst im März kam die fünfte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ heraus. Nun soll ab Oktober ein Halloween-Special folgen, in dem sich der Ablauf ein wenig anders gestalten wird. Die eingeladenen Promis werden diesmal nämlich nicht als Einzelkämpfer:innen, sondern in Teams antreten. Neben Bill und Tom Kaulitz wird für drei weitere Paare ein Lachverbot herrschen.

Nicht lachen!

Bereits im April kam heraus, dass die Kaulitz-Brüder am Halloween-Special der Comedy-Serie teilnehmen werden. Dabei werden sich die Zwillinge harter Konkurrenz stellen müssen, denn es kehren auch einige Persönlichkeiten aus vorigen Staffeln zurück und bringen damit auch Erfahrung mit. So sollen die Musiker laut Angaben von „Bild“ gegen folgende Zweier-Teams antreten: Mirja Boes und Torsten Sträter, Palina Rojinski und Olaf Schubert sowie Annette Frier und Sasha. Treue Fans der Serie dürften erkennen, dass nur Sasha ein neues Gesicht sein wird. Eine offizielle Bestätigung seitens Amazon Prime Video zu den Teilnehmer:innen gab es allerdings bislang nicht.

Außer der neuen Team-Struktur wird das Prinzip dasselbe bleiben: Die Kandidat:innen werden zusammen eingeschlossen und versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer allerdings mehr als zwei Mal dem Schmunzeln nachgibt, wird vom Show-Host Michael „Bully“ Herbig rausgeschmissen. Das Paar, das am besten ihr Pokerface beibehält, gewinnt am Ende 50.000 Euro für den guten Zweck.

Die Dreharbeiten zur Halloween-Ausgabe sollen bereits vor einigen Wochen in München abgeschlossen worden sein.

Folgt eine sechste Staffel?

Bei dem Halloween-Special handelt es sich zwar um den Nachfolger der fünften Staffel, allerdings nicht um die eigentliche sechste Staffel. Bislang äußerte sich Amazon Prime Video nicht dazu, ob es diese tatsächlich noch geben wird. Doch angesichts des Erfolgs der Serie, wäre eine neue Staffel durchaus denkbar.