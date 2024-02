Idles lassen Coldplay in Deepfake-Clip ihren Track singen – hier sehen

Chris Martin segnete die KI-Aktion sogar höchstpersönlich ab.

Idles haben ein Coldplay-Deepfake als Musikvideo veröffentlicht. Für den Clip zu ihrem Song „Grace“ nutzten sie Material aus dem „Yellow“-Video ihrer Landsmänner.

Deepfake-Chris-Martin singt „Grace“

Im Originalvideo läuft Coldplay-Frontmann Chris Martin singend am Strand entlang. Mithilfe von künstlicher Intelligenz brachten Idles den Sänger dazu, statt dem eigenen Hit die Zeilen ihres Songs „Grace“ hervorzubringen. Idles-Sänger Joe Talbot gab an, das Konzept geträumt zu haben. Chris Martin segnete die Idee ab. Mehr noch: Er half, die KI zu trainieren, damit sein Gesang, beziehungsweise die Bewegungen seiner Lippen, realistischer erscheint. Da beide Lieder ruhig gehalten sind, passt die Atmosphäre von „Yellow“ (2000) auch als Deepfake für die Rekonstruktion.

So sieht das Deepfake-Video aus:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Idles mit neuem Album TANGK

„Grace“ erschien als Single ohne Video bereits Anfang Dezember. Als zweite Auskopplung bewirbt sie das fünfte Idles-Album TANGK, welches sich der Band zufolge thematisch durchgängig der Liebe widmet. Das Album erscheint am 16. Februar. Vorab spielten die Briten bereits die Single „Gift Horse“ in der US-amerikanischen Talkshow „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ live. Deutsche Fans können die Post-Punk-Band im März auf Tour erleben. Idles spielen Konzerte in Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt.