Coldplay: Chris Martin übernimmt Schicht in Charity-Café

Um Spenden für Wohnungslose und Bedürftige zu sammeln, verteilte Martin Heißgetränke und Backwaren.

It’s Chris-Mas. Statt sich in der Vorweihnachtszeit zurück zu ziehen und sich eine Pause von der aktuellen Tour zu gönnen, hat sich Multimillionär Chris Martin von Coldplay für einen guten Zweck engagiert. Er half hinter der Theke eines Londoner Cafés für Obdachlosenhilfe aus und sammelte damit Spenden, um Menschen in finanzieller Not mit warmen Mahlzeiten zu versorgen.

Kaffee und Kuchen serviert von Chris Martin

Schon mehrfach hat Martin im Charity-Café gearbeitet, da hier besonders vor Weihnachten viel zu tun ist. Der Laden, der zu der Organisation „Crisis UK“ gehört, wird von seinem Freund Matt Downie geleitet, der den Coldplay-Sänger in den vorherigen Jahren im Lager eingesetzt hatte. Dieses Mal waren dort jedoch schon ausreichend Freiwillige, sodass er Chris Martin bat, am Tresen zu stehen und Kaffee und Kuchen herauszugeben.

Downie postete auf X zwei Bilder gemeinsam mit einigen Freiwilligen und auch mit ihrem prominenten Helfer. Dazu schreibt er: „Ein ganz besonderer Gast hat heute im Finsbury Park @crisis_uk Shop gearbeitet…Chris Martin ist ein geschätzter, langjähriger Unterstützer und freiwilliger Helfer. Einer der nettesten Menschen, die man treffen kann.“

Matt Downies „X“-Beitrag

„Wir sind sehr dankbar“

In den kommenden Wochen will die Crew weitere Läden eröffnen, damit sie Menschen aus der Obdachlosigkeit helfen können. Gegenüber „The Sun“ erklärte Downie, wie toll die Hilfe seines Freundes ist: „Wir sind Chris sehr dankbar, dass er heute seine wertvolle Zeit als Freiwilliger in unserem Shop from Crisis Finsbury Park zur Verfügung gestellt hat, wo er unseren Kunden geholfen hat, ihre Weihnachtseinkäufe besonders schön zu gestalten. Alle unsere Freiwilligen, ob neu oder schon lange dabei wie Chris, spielen eine entscheidende Rolle bei unserer Mission, Obdachlosigkeit zu beenden.“ Dabei erklärt er auch, was er in nächster Zeit erreichen möchte: „Nächste Woche mobilisieren wir eine einzigartige Freiwilligenaktion, wenn wir unsere Weihnachtsdienste eröffnen, um mehr als 7.000 von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen in ganz Großbritannien zu unterstützen – und das in einer der schwierigsten Zeiten des Jahres.“