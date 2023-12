Alligatoah teilt neue Single „SO RAUS“ – gemeinsam mit Fred Durst

Alligatoah deutet erst sein Karriereende an & teilt dann einen neuen Song mit dem Limp-Bizkit-Sänger.

Nachdem Alligatoah seine letzte Show der „ReTour“-Konzertreihe in Köln dafür nutzte, um sein Karriereende anzudeuten, spekulierten viele Fans über den Wahrheitsgehalt der Aussage. Nun folgte am Sonntag (03. Dezember) überraschend die Veröffentlichung einer neuen Single „SO RAUS“ – zusammen mit Limp-Bizkit-Sänger Fred Durst.

Die letzte Single oder einfach ein weiterer Track?

Seinem final wirkendem Tour-Abschluss hatte Alligatoah Taten folgen lassen: Er löschte seine gesamten Instagram-Posts aus seinem Feed und ließ nur einen Beitrag zurück – eine schwarz-weiße Skizze, darunter in Versalien „FIN“ geschrieben.

Nun folgte der Single-Release von „SO RAUS“. Was zunächst wie ein Widerspruch zum Karriereende erscheint, ergibt im Clip zum Song mehr Sinn. Im Musikvideo ist BattleBoi Basti zu sehen – ein langjähriger Begleiter des Rappers, der einen Brief vom 34-Jährigen mit dessen letzten Willen öffnet: ein Feature mit Fred Durst. Um diesen Wunsch zu erfüllen, gibt BattleBoi Basti alles. Aber seht selbst …

„SO RAUS“ feat. Fred Durst:

Der letzte, „hinterlassene“ Instagram-Beitrag wurde mit der Single-Veröffentlichung durch ein Foto einer Festplatte ausgetauscht. BattleBoi, der derzeit wohl den Account betreut, spielt in der dazugehörigen Bildunterschrift auf das neueste Werk des Rappens an: „[…] jetzt wo ich seine kanäle übernommmen habe und seinen nachlass verwalte, wollte ich ihm eigentlich nur mit hilfe von künstlicher intelligenz seinen letzten wunsch erfüllen […].“ Auch mit dieser Aussage sind eher Fragen aufgeworfen als geklärt.

Am 20. November spielte Alligatoah die letzte Show seiner diesjährigen Tour. Mit dem finalen Stück „Trauerfeier Lied“ zierte ein Grabkreuz mit der Aufschrift „Gern geschehen 1989-2023“ eine riesige Leinwand. Einen weiteren Hinweis auf sein mögliches musikalisches Ende gab der Rapper in der Instagram-Bio, in der „Alligatoah war ein deutschsprachiger Musiker (1989 – 2023)“ stand. Mittlerweile wurde dies durch „Alligatoahs letzter Wille“ und dem Link zur neuen Single ausgetauscht. Ob es sich hier tatsächlich um das Ende seiner Rap-Karriere oder vielleicht doch eher um einem PR-Stunt handelt, ist bislang noch nicht klar.