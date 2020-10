TV-Tipp: „The Voice of Germany“ heute um 20.15 Uhr

Ganze neun Jahre ist es her, das der deutsche Ableger des US-amerikanischen Casting-Formats erstmals über unsere heimischen Bildschirme flimmerte. Jetzt geht „The Voice of Germany“ in die zehnte Runde und hat erneut zahlreiche Ausnahmetalente zu bieten, die versuchen werden, die Coaches allein mit ihrer Stimme von sich zu überzeugen.

Auch interessant

Neben bekannten Künstlern wie Rea Garvey, der erstmals im Duo mit Samu Haber (Sunrise Avenue) an den Start geht, Chartstürmer Nico Santos und Mark Forster, der bereits seit Staffel 6 an Bord ist, konnten diesmal auch zwei (fast) frische weibliche Gesichter für die Sendung gewonnen werden. So schließt sich Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß in diesem Jahr ihrer Kollegin Yvonne Catterfeld an, die zwischen 2016 und 2018 schon erste Erfahrungen auf dem roten Stuhl sammeln durfte und ihre neue Teampartnerin demnach optimal beim bevorstehenden Wettbewerb unterstützen kann.

Zusätzlich wird der ehemalige „The Voice“-Finalist und ESC-Viertplatzierte Michael Schulte den Kandidat*innen der Comeback-Stage als Mentor dienen und Corona-konform online mit den jeweiligen Sänger*innen kommunizieren, um ihnen so nach ihrem Ausscheiden eine potentielle Rückkehr in die Sendung zu ermöglichen.

Die erste Folge der neuen „The Voice of Germany“-Staffel ist am 8. Oktober 2020 um 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Wer sich das Warten bis dahin mit einem ersten Vorgeschmack auf die diesjährigen Kandidat*innen vertreiben will, kann dies auf der offiziellen Website der Show tun.