Johannes Stolle: Zudem ist es auch so, dass Musik eine künstlerische Ausdrucksform ist, mit der man Themen auf eine ganz eigene Art transportieren kann. Musik spricht einfach eine andere Sprache, als zum Beispiel ein Politiker und erreicht sicherlich auch eher den ein oder anderen politisch weniger interessierten Menschen mehr.

Fühlt Ihr Euch durch die politischen Entwicklungen der letzten Zeit (Flüchtlingsentwicklung, erstarkender Nationalismus, Autokraten in politischen Führungen, Klimawandel usw.) herausgefordert, Euch künstlerisch und/oder als Personen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, politisch zu äußern?

Stefanie: Ich glaube, dass der Fakt an sich, dass man eine sogenannte „Person des öffentlichen Lebens“ ist, nicht bedeuten darf, dass man sich äußern MUSS. Entweder man hat das Bedürfnis, weil ein Thema X einen selbst beschäftigt und es einem ein Anliegen ist, oder eben nicht. Und bei mir persönlich wächst dieses Bedürfnis, je mehr die Welt in Bewegung ist. Mir fällt es nur manchmal schwer, meine Gedanken in Worte zu fassen. Etwas zu fühlen ist das Eine, es dann aber vor einem breiten Publikum so auf den Punkt zu bringen ist nochmal etwas Anderes.

Status: Es ist kompliziert – der deutsche Pop und sein Verhältnis zu Politik und Gesellschaft

