Two Door Cinema Club kündigen neues Album an – Single „Wonderful Life“ im Stream

Two Door Cinema Club haben ein neues Album angekündigt. KEEP ON SMILING, so sein Titel, soll am 2. September erscheinen. Flankiert wird diese Ankündigung mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single „Wonderful Life“, die Ihr hier und jetzt im Stream hören könnt.

KEEP ON SMILING wird das fünfte Studioalbum der Indiepop-Band aus Nordirland sein. Der Vorgänger FALSE ALARM erschien 2019. ME-Autor Sven Kabelitz attestierte ihm damals: „Two Door Cinema Club starten mit dem in den 1980ern verwurzelten Pop von FALSE ALARM noch einmal neu durch.“ Die neue Platte wurde während und nach eines Corona-Lockdowns geschrieben und produziert, unter anderem mit Hilfe von Jacknife Lee (Bloc Party, The Killers, Taylor Swift) und Dan Grech Marguerat (Halsey, Lana Del Rey, George Ezra).

Two Door Cinema Clubs neues Album „Keep On Smiling“ – die Tracklist:

Messenger AD Blue Light Everybody’s Cool Lucky Little Piggy Millionaire High Wonderful Life Feeling Strange Won’t Do Nothing Messenger HD Disappearer

Two Door Cinema Clubs neues Album „Keep On Smiling“ – das Artwork:

Im Juni traten Two Door Cinema Club beim Tempelhof Sounds Festival auf, es folgen Auftritte auf diversen weiteren europäischen Festivals. Eine Europa-Tour hat die Band nun ebenfalls angekündigt – mit vier Konzertterminen in Deutschland. Der Vorverkauf soll am 17. Juni beginnen.

4. Oktober – Hamburg

5. Oktober – Berlin

6. Oktober – München

7. Oktober – Köln