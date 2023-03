Tyler, The Creator kündigt Deluxe-Edition von CALL ME IF YOU GET LOST mit neuem Song an

Tyler, the Creator hat auf seinen Social-Media-Kanälen eine Deluxe-Edition seines 2021 erschienenen sechsten Studioalbums CALL ME IF YOU GET LOST angekündigt. Die Edition erscheint diesen Freitag, 31. März. Darauf soll es vor allem Songs geben, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Als Vorgeschmack darauf hat der 32-Jährige den neuen Track „DOGTOOTH“ und das dazugehörige Video veröffentlicht.

Auf Twitter schreibt Tyler, The Creator: „CALL ME IF YOU GET LOST war das erste Album, das ich gemacht habe, das einige Songs enthält, die es nicht in den finalen Schnitt geschafft haben. Einige dieser Songs liebe ich wirklich und wusste, dass sie nie das Licht der Welt erblicken würden. Also habe ich beschlossen, ein paar von ihnen zu veröffentlichen.“

CALL ME IF YOU GET LOST WAS THE FIRST ALBUM I MADE WITH ALOT OF SONGS THAT DIDNT MAKE THE FINAL CUT. SOME OF THOSE SONGS I REALLY LOVE, AND KNEW THEY WOULD NEVER SEE THE LIGHT OF DAY, SO IVE DECIDED TO PUT A FEW OF THEM OUT. — T (@tylerthecreator) March 27, 2023

Die physischen Ausgaben von CALL ME IF YOU GET LOST: The Estate Sale werden eine limitierte „3xLP Geneva Blue“-Vinyl und eine CD umfassen; beide werden ein 28-seitiges Booklet enthalten. Vorbestellungen sind auf Tylers Website möglich.

Die Platte brachte Tyler seinen zweiten Grammy für das beste Rap-Album ein. Im April 2022 stellte Tyler damit auch den Rekord für die größte Vinyl-Verkaufswoche für ein HipHop-Album auf, nachdem es auf Vinyl erschienen war.