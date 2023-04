Tyler, the Creator veröffentlicht Musikvideo zu „HEAVEN TO ME“

Tyler, the Creator hat am Montag, 3. April, wieder ein neues Musik-Video veröffentlicht. Mit dem Clip zum Track „HEAVEN TO ME“ knüpft der 32-Jährige an seine Reihe von Neuveröffentlichungen an.

Erst kürzlich erschien auf Streaming-Plattformen eine Deluxe-Edition von seinem Grammy-prämierten Album CALL ME IF YOU GET LOST aus dem Jahre 2021. Insgesamt acht neue Tracks können Fans von Tyler Gregory Okonma seit dem 31. März hören. Zu „DOGTOOTH“, „SORRY NOT SORRY“ und „WHARF TALK“ erschienen im Laufe der vergangenen Woche bereits Musikvideos, bei denen Tyler selbst Regie führte.