Tyler, the Creator: CALL ME IF YOU GET LOST – Deluxe-Edition des Albums nun veröffentlicht

Tyler, The Creator hat die Deluxe-Edition seines Albums CALL ME IF YOU GET LOST am heutigen Freitag, 31. März, veröffentlicht. Auf der Platte finden sich 24 Stücke, darunter „Sorry Not Sorry“ und „Dogtooth“, zwei neue Songs, die der 32-Jährige in der vergangenen Woche bereits als Vorgeschmack veröffentlichte. Auch neu sind die Videos, die Tyler selbst für die Tracks gedreht hat.

Video hier ansehen:

Auf Twitter schreibt Tyler, the Creator: „CALL ME IF YOU GET LOST war das erste Album, das ich gemacht habe, das einige Songs enthält, die es nicht in den finalen Schnitt geschafft haben. Einige dieser Songs liebe ich wirklich und wusste, dass sie nie das Licht der Welt erblicken würden. Also habe ich beschlossen, ein paar von ihnen zu veröffentlichen.“

Die physischen Ausgaben von CALL ME IF YOU GET LOST: The Estate Sale werden eine limitierte „3xLP Geneva Blue“-Vinyl und eine CD umfassen; beide werden ein 28-seitiges Booklet enthalten. Vorbestellungen sind auf Tylers Website möglich.

Die Platte brachte Tyler, the Creator seinen zweiten Grammy für das beste Rap-Album ein. Im April 2022 stellte er damit auch den Rekord für die größte Vinyl-Verkaufswoche für ein HipHop-Album auf, nachdem es auf Vinyl erschienen war.

Neues Album hier anhören: