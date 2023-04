Tyler, the Creator veröffentlicht Musikvideo zu „HOT WIND BLOWS“

Tyler, the Creator hat erneut ein neues Musikvideo veröffentlicht. Nachdem erst Montag der Clip zu „HEAVEN TO ME“ erschien, folgte Dienstag „HOT WIND BLOWS“. Dort ist der 32-jährige Rapper zu sehen, wie er im Schweizer Kanton Genf die Seele baumeln lässt und sich an seinem Reichtum erfreut. Bei den Aufnahmen handelt es sich um Mitschnitte, die einer seiner Begleiter auf der Tour 2022 anfertigte.

Zu „DOGTOOTH“, „SORRY NOT SORRY“, „WHARF TALK“ und „HEAVEN TO ME“ erschienen im Laufe der vergangenen Woche bereits Musikvideos, bei denen Tyler selbst Regie führte. Diese Tracks sind Teil der Deluxe-Edition von Tylers aktuellem Album CALL ME IF YOU GET LOST: The Estate Sale. „HOT WIND BLOWS“ hingegen war bereits auf der 2021 erschienenen Standard-Edition zu hören.

CALL ME IF YOU GET LOST erreichte in den US-Charts Platz 1. Es hielt sich für insgesamt 60 Wochen in den Charts. 2022 wurde es bei den Grammys als bestes Rap-Album ausgezeichnet.