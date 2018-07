Und noch einer: Regisseur Jon M. Chu kündigt weiteren Film über die thailändische Höhlenrettung an

Das ging schnell. Es war kaum 48 Stunden her, seit die letzten Mitglieder einer Jungen-Fußballmannschaft und ihr Trainer aus einer überfluteten Höhle in Thailand gerettet wurden – und schon wurde bekannt, dass nicht nur einer, sondern bereits zwei Filme darüber in Arbeit seien.

Der zweite geplante Film wäre das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der thailändischen Marine, der Regierung und Ivanhoe Pictures. Regisseur Jon M.Chu („Crazy Rich Asians“) kündigt das Projekt als frei von jeder Form des sogenannten „whitewashing“ an, die Besetzung soll also ausschließlich durch thailändische Schauspieler erfolgen. Mehr noch: Er versteht seinen Plan als direkten Protest gegen Hollywoods Pläne einer Verfilmung der Geschichte. In einem Tweet, in dem er seine Beteiligung ankündigte, sagte Chu, dass er sich weigere, Hollywood die Thai-Cave-Rettungsgeschichte zu überlassen.

I refuse to let Hollywood #whitewashout the Thai Cave rescue story! No way. Not on our watch. That won’t happen or we’ll give them hell. There’s a beautiful story abt human beings saving other human beings. So anyone thinking abt the story better approach it right & respectfully. — Jon M. Chu (@jonmchu) July 11, 2018

Its a bit early 2truly discuss but the biggest lesson I learned frm making #CrazyRichAsians is that we must tell our stories especially the important ones so history doesnt get it wrong.This one is too important 2 let others dictate who the real heroes are https://t.co/ZmnSBFvPI3 — Jon M. Chu (@jonmchu) July 12, 2018

We have the power to not only MAKE history but be the historians that RECORD it too. So that it’s told correctly and respectfully. Couldn’t just sit here watching how others would “interpret” this important story. https://t.co/kRv5k9plDU — Jon M. Chu (@jonmchu) July 12, 2018