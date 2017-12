„Untouchable“: Eminem lässt nächste Single aus seinem neuen Album ‚REVIVAL‘ hören

Eminem verkürzt die Wartezeit auf sein neuen Album REVIVAL mit einer neuen Single. In „Untouchable“ arbeitet sich der Rapper an der Vormachtstellung weißer Personen in den USA ab und kommt zum Schluss, es sei beschämend ein weißer Mann zu sein, während schwarze Mitbürger weiter wie „Scheiße“ behandelt werden.

Auch interessant „We fucking hate Trump“: Eminem rasiert Donald Trump in der Freestyle-Cypher Der sechsminütige Track, in dem Eminem des Weiteren Polizeigewalt und eingeschränkte Bildungschancen anprangert, beginnt mit einem forschen von an Rage Against The Machine erinnernden Gitarren unterstützten Beat, um in seiner Mitte in einem von einem Piano-Loop gestützten Old-School-Jam umzuschlagen. Hört Euch „Untouchable“ jetzt hier an:

Zuvor hatte Eminem mit „Walk On Water“ bereits den Opener seines ersten Albums nach vier Jahren veröffentlicht. Sängerin Beyoncé ist auf der Ballade als Gastsängerin zu hören. Die komplette Tracklist von REVIVAL findet Ihr hier:

01. Walk on Water (feat. Beyoncé)

02. Believe

03. Chiloraseptic (feat. Phresher)

04. Untouchable

05. River (feat. Ed Sheeran)

06. Remind Me (Intro)

07. Remind Me

08. Revival (Interlude)

09. Like Home (feat. Alicia Keys)

10. Bad Husband (feat. X Ambassadors)

11. Tragic Endings (feat. Skylar Grey)

12. Framed

13. Nowhere Fast (feat. Kehlani)

14. Heat

15. Offended

16. Need Me (feat. P!NK)

17. In Your Head

18. Castle

19. Arose