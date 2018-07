Tom Hardy führt als „Venom“ Selbstgespräche und zerlegt eine halbe Stadt

Foto: Sony Pictures. All rights reserved.

Vielleicht erinnert Ihr Euch noch an „Spider-Man 3“. Im letzten Superhelden-Film von Sam Raimi tauchte mitunter das düstere Spiegelbild vom Spinnenmann auf. Venom hat ähnliche Eigenschaften wie Spider-Man, ist aber eigentlich nur ein Wirt, der von einem Alien-Parasiten befallen wird.

Der Schurke als Held

Das Opfer dieses Parasiten wird 2018 Tom Hardy heißen. Er spielt im gleichnamigen Film „Venom“, Ruben Fleischer („Zombieland“) führt Regie bei dem Actioner, der eine Altersfreigabe ab 16 oder 18 anpeilt. Es wird also ruppig. Ab dem 04. Oktober 2018 wird „Venom“ dann im Kino zu sehen sein. Neben Tom Hardy spielen Michelle Williams und Riz Ahmed („Rogue One“) in Schlüsselrollen mit.

Der bereits zweite Trailer zum Film zeigt die Verwandlung von Hardys Figur Eddie Brook. Der rücksichtslose, aber irgendwie doch gutherzige Reporter entdeckt die Experimente eines Konzerns, der Menschen via Weltall-Parasiten zu Überwesen machen möchte. Natürlich infiziert sich Brook ebenfalls und darf sich dann durch den Rest des Films prügeln. Hier ist der Trailer: