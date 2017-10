Verlängerung: Beatsteaks kündigen „YOURS“-Tour 2018 an – hier die Termine

Nach der Tour ist vor der Tour: Vor rund drei Wochen erst hatten die Beatsteaks aus Berlin eine große „YOURS“-Tour für den aktuellen Herbst angekündigt. Vom 17. Oktober bis zum 12. November sind sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, zudem findet je ein Konzert in England, Tschechien und den Niederlanden statt. Nun haben sie nachgelegt und neun neue Tourtermine für 2018 angekündigt.

Die Termine der Beatsteaks auf „YOURS”-Tour 2018 lauten:

07.04.18 Bremen – Pier2

08.04.18 Bielefeld – Ringlockschuppen

10.04.18 München – Zenith – Die Kulturhalle

11.04.18 Frankfurt – Jahrhunderthalle Frankfurt

13.04.18 Leipzig – Arena Leipzig

14.04.18 Dortmund – Westfalenhallen Dortmund

16.04.18 Hamburg – Sporthalle Hamburg

06.06.18 Wien – ARENA WIEN

09.06.18 Berlin – Waldbühne Berlin

Der Vorverkauf beginnt am Montag, den 09. Oktober 2017 um 10.00 Uhr über www.beatstuff.de und alle anderen Vorverkaufskanäle. Karten für das Wien-Konzert sind nur über www.oeticket.com erhältlich.

Am 1. September haben die Beatsteaks ihr neues Album YOURS veröffentlicht, am gleichen Tag gaben sie ein lange ausverkauftes Record-Release-Konzert im Berliner Admiralspalast. Eine Woche darauf gewannen sie einen „Preis für Popkultur“ in der Kategorie „Lieblingsband“, einen Tag danach spielten sie ein umjubeltes Konzert beim Lollapalooza Berlin 2017.